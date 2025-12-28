ผลจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ พท.สุดเฮงได้เลข 9 ภท. 37 ปชน. 46 กธ. 42 ปชป. 27 รทสช.ส้มหล่นได้เบอร์ 6

เปิดเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ 52 พรรค “เพื่อไทย” เฮงสุดได้เบอร์ 9 “ภูมิใจไทย” ได้เบอร์ 37 “ปชน.” เบอร์ 46 “กล้าธรรม” เบอร์ 42 ส่วน ปชป.ได้ 27 “รวมไทยสร้างชาติ” รับของเหลือแต่โชคดี ได้เบอร์ 6
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังทั้ง 52 พรรคการเมืองที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น.ผ่านการตรวจเอกสารการสมัครถูกต้องครบถ้วนทุกพรรคแล้ว ทางเลขาธิการ กกต. ได้จัดพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตกลงกำหนดลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า ทั้ง 52 พรรคไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลข โดยครั้งแรกประธาน กกต. ได้จับสลากเพื่อหาทั้งลำดับพรรคการเมืองที่จะยื่นใบสมัคร จากนั้นหัวหน้าพรรคการเมือง จะจับสลากตามลำดับเมื่อได้หมายเลขใดก็จะเป็นหมายเลขประจำพรรคที่ใช้ในการหาเสียงและเป็นหมายเลขลำดับในการยื่นเอกสารการสมัครซึ่งผลการหมายจับสลากของพรรคการเมืองทั้ง 52 พรรค มีรายละเอียด ดังนี้
1. พรรคพลังเพื่อไทย ได้หมายเลข 16
2. พรรครักชาติ ได้หมายเลข 35
3. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้หมายเลข 38
4. พรรคไทยรวมพลัง ได้หมายเลข 21
5. พรรคเพื่อชาติไทย ได้หมายเลข 2
6. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้หมายเลข 52
7. พรรคแรงงานสร้างชาติ ได้หมายเลข 30
8. พรรคประชากรไทย ได้หมายเลข 31
9. พรรคปวงชนไทย ได้หมายเลข 23
10. พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 44
11. พรรคประชาอาสาชาติ ได้หมายเลข 50
12 .พรรคคลองไทย ได้หมายเลข 26
13. พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 9
14. พรรคเป็นธรรม ได้หมายเลข 45
15. พรรคไทยภักดี ได้หมายเลข 29
16. พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 11
17. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้หมายเลข 19
18. พรรคแผ่นดินธรรม ได้หมายเลข 41
19. พรรคประชาชน ได้หมายเลข 46
20. พรรคพลังสังคมใหม่ ได้หมายเลข 18
21. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้หมายเลข 8
22. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้หมายเลข 32
23. พรรควิชั่นใหม่ ได้หมายเลข 24
24. พรรคไทยก้าวใหม่ ได้หมายเลข 49
25. พรรคท้องที่ไทย ได้หมายเลข 14
26. พรรครวมพลังประชาชน ได้หมายเลข 13
27. พรรคเสรีรวมไทย ได้หมายเลข 12
28. พรรคฟิวชั่น ได้หมายเลข 20
29 พรรครวมใจไทย ได้หมายเลข 5
30. พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 27
31. พรรคประชาไทย ได้หมายเลข 47
32. พรรคกรีน ได้หมายเลข 39
33. พรรคทางเลือกใหม่ ได้หมายเลข 10
34. พรรคกล้าธรรม. ได้หมายเลข 42
35. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ได้หมายเลข 25
36. พรรคอนาคตไทย ได้หมายเลข 15
37. พรรคไทยก้าวหน้า ได้หมายเลข 28
38. พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 37
39. พรรคมิติใหม่ ได้หมายเลข 4
40. พรรคประชาชาติ ได้หมายเลข 33
41. พรรคไทยทรัพย์ทวี ได้หมายเลข 1
42. พรรคก้าวอิสระ ได้หมายเลข 22
43. พรรคพลวัต ได้หมายเลข 7
44. พรรคใหม่ ได้หมายเลข 3
45. พรรคสร้างอนาคตไทย ได้หมายเลข 34
46. พรรคไทยสร้างไทย ได้หมายเลข 48
47. พรรคพร้อม ได้หมายเลข 51
48. พรรคไทยธรรม ได้หมายเลข 40
49. พรรคไทยพร้อม ได้หมายเลข 36
50. พรรคไทยชนะ ได้หมายเลข 17
51. พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 43
52. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 6
ทั้งนี้ การจับสลากครั้งนี้ส่วนใหญ่พรรคขนาดกลางและเล็ก จะจับได้หมายเลขหลักเดียว ขณะที่พรรคการเมืองใหญ่เมื่อขึ้นจับและได้หมายเลขที่เป็นเลขสองหลัก หรือเลขที่ยากต่อการหาเสียง ก็จะมีเสียงฮือแสดงความเสียดาย มีพรรคเพื่อไทย ที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ขึ้นจับได้หมายเลข 9 ก็ได้รับเสียงฮือฮา ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นจับหมายเลขและในกล่องเหลือลูกบอลหมายเลขไม่มาก มีผู้สมัครด้านข้างล่างส่งเสียงเชียร์ให้จับได้หมายเลข 1 แต่ปรากฏว่า นายอนุทิน จับได้หมายเลข 37 ซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือตามมา อย่างไรตาม ในช่วงท้ายของการจับสลากเมื่อเหลือลูกบอลหมายเลขเพียง 2 หมายเลข โดยหนึ่งลูกเป็นเลขสองหลัก และอีก 1 ลูกเป็นเลขหลักเดียว ปรากฏว่า พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอยู่ในลำดับพรรครองสุดท้ายที่ได้จับสลาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค จับได้หมายเลข 43 ทำให้เหลือลูกบอลหมายเลข 6 เพียงลูกเดียวในกล่อง สร้างเสียงฮือฮา ระหว่างที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เดินขึ้นเวทีด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ไปล้วงลูกบอลหมายเลขสุดท้าย พี่รู้ผลอยู่แล้วคือหมายเลข 6