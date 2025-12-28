แคนดิเดตนายกฯทักทายชื่นมื่น "เชน" ปรี่ไหว้ "เสี่ยหนู" ก่อนทักทาย "เท้ง-ธรรมนัส" ปชป.-ปชน.แยกคนละมุม

52 พรรคลุ้นจับเบอร์ บิ๊กเนม-แคนดิเดตนายกทักทายชื่นมื่น "เชน" ปรี่ สวัสดี "เสี่ยหนู" ก่อนทักทาย "เท้ง-ธรรมนัส" ตามมาภายหลัง "หน.มาร์ค" แยกนั่งคนละมุมกับปชน.
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา08.15.ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี บรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคที่กกต.อนุญาตจำนวน 5 คนได้ทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัคร โดยเมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ แคนดิเนต นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางเข้ามาพร้อมกับนางศุภมาศ อิศรภักดี นายไชยชนก ชิดชอบ นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ ก็ได้รับความสนใจจากหัวหน้าพรรคและแคนดิเนตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองต่างๆ โดยนายอนุทินได้ทักทายกับทีมงานของกกต.ซึ่งนำโดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ก่อนที่เดินจะเข้าไปทักทายกับบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ
ขณะเดียวกันเมื่อนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเนตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเดินทางเข้ามาพร้อมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ นายชูศักดิ์ ศิรินิล และนายประเสริฐ ทรัพย์รวงทอง เข้ามายังสถานที่รับสมัครก็ได้มีการเดินเข้าไปสวัสดีทักทายกับนายอนุทินด้วย
หลังจากนั้นนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวงศ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเนตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนได้เข้ามาบริเวณภายในก็มีการทักทายเฉพาะหัวหน้าพรรคการเมืองที่นั่งอยู่ใกล้เท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมานายยศชนันและนายจุลพันธ์ ก็ได้เดินเข้ามาทักทาย
ขณะที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และคณะเมื่อเดินเข้ามาก็ทักทายเพื่อนพรรคการเมืองต่างๆส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเข้าห้องประชุมก็ได้ทักทายกับทีมงานกกต.เพื่อนนักการเมืองก่อนจะแยกไปนั่งคนละมุมกับนายณัฐพงษ์
จากนั้นเมื่อถึงเวลา 8:30 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เริ่มชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครว่ามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ1ตรวจเช็คเอกสาร 2 จับสลากหมายเลข พรรคการเมืองสำหรับใช้หาเสียงและลงคะแนน 3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 4 ออกใบรับสมัคร และ 5 ตรวจรับเอกสารนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองมาลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 และทำการตรวจสอบเอกสารการสมัคร จำนวน 52 พรรค ซึ่งอาจใช้เวลาบ้าง แต่ขอให้รอการตรวจเอกสารของทุกพรรคการเมืองให้เสร็จสิ้น เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารของพรรคการเมือง
โดยเมื่อการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นและเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร จะมีการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประธานกกต. จะจับสลากเพื่อหาทั้งลำดับพรรคการเมืองที่จะยื่นใบสมัคร จากนั้นการจับสลากครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าพรรคการเมือง เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองจับได้หมายเลขใดก็จะเป็นหมายเลขประจำพรรคที่ใช้ในการหาเสียงและเป็นหมายเลขลำดับในการยื่นเอกสารการสมัคร
อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าสมัครคนละ 10,000 บาทโดยพรรคจะต้องชำระตามจำนวนสส.บัญชีรายชื่อที่ยื่นสมัคร ซึ่งสามารถชำระได้ทั้งเงินสด และโอนเข้าบัญชีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง