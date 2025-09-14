"เรวัช" ค้านเปิดด่าน เห็นใจ "บิ๊กเล็ก" ทัวร์ลงประชุม GBC แนะบี้เขมรรับแผนที่ไทย

MGR Online-มือปราบขุนดง เผย สงสาร "บิ๊กเล็ก" โดนทัวร์ลงหนักหลังประชุม GBC เรื่องเปิดด่าน แนะกดดันเขมรยอมรับแผนที่ 1 : 50,000 และถอนทหารออกไป ไม่เห็นด้วยเปิดด่านแม้จะชั่วคราว คนไทยเสียความรู้สึกไปแล้ว ชี้ล้อมรั้วไทยไม่เสียพื้นที่ ย้ำสองพ่อลูก "ฮุน" คบไม่ได้ รัฐบาลอย่าไปเปลืองตัว
วันนี้ (14 ก.ย.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวว่า สงสาร พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทน รมว.กลาโหม โดนกระแสสังคมโจมตีกรณีไประชุม GBC กับกัมพูชา ได้ข้อตกลงว่า จะผ่อนปรนผ่านแดนบางประเภทและบางจุด เพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามแดน เรื่องนี้ พล.อ.ณัฐพล ควรงดแถลงข่าว ให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แถลงเอง ฝากถึงรัฐบาลการจะเปิดด่านกับกัมพูชา แม้จะเป็นด่านชั่วคราวเพื่อระบายสินค้าบางประเภท แต่คนไทยเสียความรู้สึกกับกัมพูชาไปแล้ว ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา คบไม่ได้ คนไทยต้องการให้ปิดด่านถาวร
ชีวิตนี้ไม่ต้องมาคุยกันแล้วไทยกับเขมร เหมือนอินเดียกับปากีสถาน จีนกับภูฏาน โดยเฉพาะญาติของทหารและประชาชน ที่บาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมาก จากการรุกรานของเขมรจนเกิดการปะทะ ฮุน เซน กับ ฮุน มาเนต เหมือนฆาตกร ยังไม่สำนึกความผิดที่กระทำ มารุกรานไทยก่อน ยิงทหารไทยก่อน ยังมาลอยหน้าลอยตาไอ้ส้นxีน สองคนพ่อลูกใช้ไม่ได้ ทำศึกครั้งต่อไปไม่ใช่แค่ป้องกันบริเวณแนวชายแดน มันต้องรุกเข้าไปถึงกับยึดประเทศกัมพูชา เอาแบบรัสเซียกับยูเครน ฉะนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พล.อ.ณัฐพล หรือรัฐบาล อย่าไปเปลืองตัวกับกัมพูชา
การเจรจาไม่ต้องไปพูดคุยประเด็นอะไรทั้งสิ้น ถามกัมพูชา 2 ข้อว่า 1. จะยอมรับแผนที่ 1 : 50,000 หรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับไม่ต้องมาพูดคุยกัน แล้วจุดไหนที่เราจะต้องล้อมรั้ว เช่น บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ไทยควรเริ่มทำก่อน 2. ถอนทหารกัมพูชาทั้งหมดออกไปก่อน ในฐานะผู้แพ้สงครามไม่มีอำนาจมาต่อรอง ถ้าขืนไปคุยกันตามวงรอบโดนกระแสโจมตีอีก รัฐบาลจะสูญเสียกำลังใจในการทำหน้าที่ ตนว่าคุยกับไอ้เxี้ยสองพ่อลูกคู่นี้ไม่รู้เรื่อง ปิดด่านซัก 50 ปีไปเลย
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า กรณีมีบางคนบอกถ้าล้อมรั้วในเขตไทยจะเสียพื้นที่ตัวเอง ตนว่าอย่าไปคิดละเอียดขนาดนั้น ส่วนบางช่วงเป็นคลองถ้าล้อมรั้วบนฝั่ง เท่ากับยกคลองให้กัมพูชาเลยใช่หรือไม่ ขอตอบเลยว่า ไม่ใช่ คลองยังเป็นอาณาเขตดินแดนระหว่างกัน เป็นอาณาเขตของไทยครึ่งคลอง และของกัมพูชาครึ่งคลอง ไทยล้อมรั้วหากกัมพูชารุกเข้ามาครึ่งคลองไทยมีสิทธิ์ยิงได้เลย กติกาสากล หรือกติกาโลกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ไม่มีใครบ้าไปสร้างรั้วแค่ครึ่งคลอง สายน้ำมันเปลี่ยนได้ไม่ได้ถาวร.