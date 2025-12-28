“ธรรมนัส” แฮปปี้เบอร์ 42 เลขมากยิ่งดี คนจำที่ตัวคนไม่ใช่เบอร์ ไม่หวั่นถูกเมินทำการเมืองสร้างสรรค์ปัดทะเลาะ

แกนนำกล้าธรรม แฮปปี้ได้เบอร์ 42 ชี้ เลขยิ่งมากยิ่งดี คนจำที่ตัวคนไม่ใช่เบอร์ ประกาศเดินหน้าตั้งเวทีใหญ่ 17 จังหวัด ไม่หวั่นถูกเมินร่วมรัฐบาล ย้ำ ทำการเมืองสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะใคร
วันนี้ (28 ธ.ค) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังการจับหมายเลขพรรค ซึ่งได้รับหมายเลข 42 ว่า ส่วนตัวชอบหมายเลขนี้ ไม่กลัวคนจำยาก เพราะคนจำธรรมนัส ไม่ได้รู้สึกเครียด ไม่ว่าจะได้หมายเลขอะไรก็ถือว่าเป็นเลขมงคล เมื่อตอนสมัคร สส.ครั้งแรก ตนก็ได้หมายเลข 15 สมัยที่ 2 ได้ 6 และวันนี้ก็ได้เบอร์ 42 พร้อมพูดติดตลกว่า มันน่าจะได้เยอะขึ้น ซึ่งพรรคใหญ่ๆ ได้หมายเลข 2 หลักกันทั้งนั้น ส่วนท่าทีจะใช้ชูหมายเลขพรรคก็ง่ายมาก โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้ชูนิ้วข้างขวา 4 นิ้ว และนิ้วข้างซ้าย 2 นิ้ว ปิดหน้าตัวเอง และค่อยๆ เลื่อนมือออก พร้อมย้ำว่า ได้เบอร์อะไรก็แฮปปี้ เบอร์ยิ่งมากยิ่งดี
เมื่อถามว่า การได้เบอร์ 2 หลักจะทำให้คนจำเบอร์ยากขึ้นหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า คนจำ นฤมล ปวีณา ธรรมนัส ไม่ว่าประชาชนวัยไหน ก็รู้จักตนเอง พรรคเราไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็ก แต่สำหรับพรรคเรามีตัวตนอยู่แล้ว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนการหาเสียงหลังจากนี้ก็จะมีการจัดเวทีใหญ่ใน 17 จังหวัด โดยอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือว่าจะจัดเวทีแรกที่จังหวัดไหน
ส่วนกรณีที่หลายพรรคจะไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จะมีกี่พรรคก็รู้ๆ อยู่ ซึ่งต้องขอบคุณที่ทำให้ตน และพรรคกล้าธรรมดังขึ้น เราเลือกที่จะไม่ทะเลาะกับใคร เราก้าวข้ามความขัดแย้ง อยากให้การเมืองไทยเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ เจอหน้ากันก็สวัสดีทักทาย เวลาปราศรัยก็ว่ากันไป