ข่าวดี “น่าน-สงขลา” คว้ารางวัลเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก ปี 68

UCCN - UNESCO Creative Cities Network ประกาศรับรอง 2 เมืองของไทย “น่าน” และ “สงขลา” เป็น “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูโนสโก” จากการที่ อพท. พัฒนาส่งผ่านเป็นตัวแทนของไทย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรับรองโดยจังหวัดน่านได้รับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมถและศิลปะพื้นบ้าน (UCCN : City of Crafts and Folk Art) และจังหวัดสงขลาได้รับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (UCCN : City of Gastronomy) ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำหรับ จังหวัดน่าน ได้นำเสนอในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด “ปราชญ์ท้องถิ่น-ชุมชน-ธรรมชาติ” ตอกย้ำจุดยืน “เมืองเก่าที่มีชีวิต” ที่งานศิลปหัตถกรรมยังคงถูกสืบทอดในวิถีชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยผ้าทอไทลื้อลายน้ำไหล เครื่องเงินชาวอิ้วเมี่ยน จิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบันลือโลก และมรดกจากชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
ส่วน จังหวัดสงขลา นำเสนอในสาขาวิทยาการอาหาร โดยชูความโดดเด่นของ เมือง 2 ทะเล คือ ทะเลสาบสงขลา (3 น้ำ) และทะเลอ่าวไทย ประกอบกับภูมินิเวศน์แบบ “โหนด-นา-เล” (ต้นตาล ท้องนา ทะเล) ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ก่อให้เกิดวัตถุดิบหลากหลาย สร้างอัตลักษณ์ทางอาหารที่เฉพาะตัวและโดดเด่น
การประกาศ UCCN นี้ กำหนดขึ้นทุก 2 ปี โดยจำกัดตัวแทนเข้าประกวดเพียง 2 เมืองจากแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่ง อพท. ได้รวมพลังกับหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองทั้ง 2 แห่ง จนผ่านเป็นตัวแทนประเทศไทยในปี 2568 ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้ส่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 และจังหวัดสงขลาได้ส่งเป็นครั้งแรกในปี 2568 นี้
ซาบีดากล่าวอีกว่า ในปีนี้ยูเนสโกประกาศรับรองเมืองใหม่เข้าสู่เครือข่ายรวม 58 เมือง จาก 41 ประเทศทั่วโลก การเข้าร่วมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้น่านและสงขลาได้ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจหลัก
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับจาก UNESCO เดิม 7 จังหวัด ส่งผลให้เพิ่มเป็น 9 จังหวัดแล้ว
2558 - ภูเก็ต
2560 - เชียงใหม่
2562 - กรุงเทพฯ และ สุโขทัย
2564 - เพชรบุรี
2566 - สุพรรณบุรี และเชียงราย
2568 - น่าน และ สงขลา.
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับอีก 6 เมืองในประชาคมอาเซียนที่ได้รับการประกาศในปีนี้ด้วย ได้แก่ Dumaguete City, Quezon City (ฟิลิปปินส์), Ho Chi Minh City (เวียดนาม), Malang, Ponorogo (อินโดนีเซีย) และ Kuala Lumpur (มาเลเซีย) ซึ่งสะท้อนถึงพลังสร้างสรรค์ของภูมิภาคในเวทีโลก
