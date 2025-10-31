“สงขลา” ได้รับประกาศให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร”

วันนี้ (31 ตุลาคม 2568) แฟนเพจ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศข่าวดีจากการได้รับการรับรองให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร” ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศไทย โดยระบุเนื้อหาว่า
ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร” (Songkhla, City of Gastronomy) จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เนื่องในวัน World Cities Day ปี 2568
โดยยูเนสโกได้แต่งตั้ง 58 เมืองทั่วโลก เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นในการใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
สงขลาเมืองแห่งรสชาติ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างภาคภูมิใจ
สงขลาจึงเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศไทย ถัดจากจังหวัดภูเก็ตและเพชรบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร
