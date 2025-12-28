พท.โวเบอร์ 9 สื่อสารง่าย-สิริมงคล ย้อน ทรท.เคยได้ทำแลนด์สไลด์ 377 เสียง ยังไม่ปิดทางร่วมพรรคใด

“ยศชนัน” ชี้ “เพื่อไทย” จับได้เบอร์ 9 สื่อสารง่าย เป็นสิริมงคล ขณะ “จุลพันธ์” เผย เคยได้ในสมัยไทยรักไทย ทำแลนด์สไลด์ได้ 377 เสียง บอก รูปคุย “อนุทิน” ทักทายให้กำลังใจกันปกติ ยังไม่ปิดทางร่วมพรรคใด ขอแค่มีแนวนโยบายเดียวกัน
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย
นายยศชนัน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการจัดสลาก ได้หมายเลข 9 ว่า เป็นเบอร์ที่ดี และเป็นสิริมงคลสื่อสารง่าย ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เราสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ง่าย เป็นเลขที่จำง่าย พร้อมชูทาสัญลักษณ์ในการทำหมายเลข 9
นายจุลพันธ์ กล่าวเสริมว่า เป็นเบอร์ที่ดี และปี 2548 พรรคไทยรักไทย เคยจับได้เบอร์ 9 มาแล้ว สมัย นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซี่งได้ถึง 377 เสียง
ส่วนครั้งนี้จะแลนด์สไลด์เหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ยิ่งได้กำลังใจมากขึ้น และได้ที่นั่ง 200 ก็คงยืนยันว่าได้แน่ แต่ไม่มากกว่านั้น เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า สำหรับเลข 9 สามารถสื่อสารได้ง่าย อย่างน้อยในปีปีหน้า เราต้องพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เรื่องของความขัดแย้งต่างๆ เราต้องก้าวผ่านเป็นส่วนสำคัญ นโยบายของเรามีมากกว่า 9 ข้อ แต่จะพยามสื่อสารให้สอดคล้องกับตรงนี้เพื่อจะได้จำได้
ส่วนแผนการหาเสียงของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะไปรวมกันหรืออย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคได้มีการกำหนดเวทีหลักไว้เรียบร้อยทั่วประเทศ และจะมีเวทีขนาดกลาง และเวทีดีเบตต่างๆ ซึ่งเวทีใหญ่ ทางแคนดิเดตทั้งสามท่าน จะไปร่วมกันทั้งหมดเป็นทีมใหญ่ แต่เวทีขนาดกลาง และเวทีดีเบตอาจจะกระจายตัวกันออกไปเป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุด โดยการไปพบปะกับพี่น้องประชาชน ทำความเข้าใจในเรื่องนโยบาย และแนวความคิดเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ฝากเพื่อไทยเบอร์ 9 ด้วย
เมื่อถามถึงผลนิด้าโพลในจังหวัดนครราชสีมา ที่คะแนนตกลงไป แม้ครั้งก่อนจะได้ สส. ถึง 12 เขต เมื่อเห็นโพลกับการทำพื้นที่แล้วกระทบความรู้สึกบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ดูจากคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ 26% หมายความว่า เรื่องการเลือกพรรค ยังมองว่า พรรคเพื่อไทยเป็นตัวเลือกคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้ใดยังสูงมาก ซึ่งยังเป็นโอกาสสำหรับทุกพรรคการเมือง รวมถึงเพื่อไทยด้วย และเรื่องคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายยศชนัน เพิ่งเปิดตัวมา การทำโพลบางครั้งก็มีการทำไว้ก่อน แต่ก็ขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจ หากรวมของเพื่อไทยด้วย ก็ไม่แพ้เขาหรอก ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยรับในผลที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ออกมา แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นกำลังใจ และขับเคลื่อนให้พวกเราทำงานให้หนักขึ้น เพื่อที่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา แต่คือทั่วประเทศ
ส่วนยังมั่นใจรักษาท้้ง 12 เขตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวส่า จังหวัดนครราชสีมา ทางเลขาธิการพรรคไปเปิดตัวผู้สมัคร สส. ไปเมื่อวานนี้ และประกาศแล้วว่าเราจะยกจังหวัด
ส่วนก่อนจับหมายเลข มีภาพการคุยกันกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยเรื่องไรกันบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ทักทายกันตามปกติของคนรู้จักกัน
ขณะที่ นายยศชนัน กล่าวเสริมว่า มีส่วนหนึ่งเราชื่นชมในเรื่องเกี่ยวกับสันติสุข และเรื่องการที่พี่น้องประชาชนตรงชายแดน จะได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นส่วนที่เราก็พยายามที่จะช่วยในเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจกัน
ส่วนได้พูดคุยเรื่องการจับมือร่วมรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่ นายยศชนัน ย้ำว่า เป็นการให้กำลังใจกันในเรื่องนี้ สำหรับเรื่องจับมือได้พูดไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าเป็นเรื่องที่เราต้องถามพี่น้องประชาชน หากใครสามารถทำนโยบายไปในแนวทางเดียวกับเราได้ เราก็ยินดีที่จะร่วมงานด้วยในอนาคต