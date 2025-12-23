สมาชิกพรรคเพื่อไทยกาญจนบุรีพร้อมใจยกมือโหวต เลือกว่าที่ผู้สมัคร สส.ครบทั้ง 5 เขต เป็นเอกฉันท์

กาญจนบุรี – สมาชิกพรรคเพื่อไทยจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 200 คน พร้อมใจยกมือโหวตเห็นชอบว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเพื่อไทย ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ เป็นไปอย่างเอกฉันท์ บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก
วันนี้( 23 ธ.ค.) พรรคเพื่อไทย (พท.) กาญจนบุรี ได้จัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต และผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหัวนาล่าง หมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุรจิตร ไสยะหุต ประธานสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายวิมล ประกอบชัย ทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกว่า 200 คน
นายสุรจิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงระเบียบวาระสำคัญ 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 การรับทราบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 เขต และรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 รายชื่อ ซึ่งสาขาพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย จึงจัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว ตามแบบ ส.ค.2 และ ส.ค.3 โดยรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดเป็นรายชื่อที่คำนึงถึงความหลากหลายของภูมิภาค ความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและหญิง และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยแล้ว
เรื่องที่ 2 การชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำไพรมารีโหวต (Primary Vote) ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
สำหรับบรรยากาศภายในที่ประชุม สมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างแสดงพลังความเป็นเอกภาพ พร้อมใจกันยกมือโหวตเห็นชอบว่าที่ผู้สมัคร สส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (แชมป์เก่า) เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชูศักดิ์ แม้นทิม (แชมป์เก่า) เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.พลอย ธนิกุล เขตเลือกตั้งที่ 4 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพนม โพธิ์แก้ว (แชมป์เก่า) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 100 รายชื่อ อีกด้วย
ด้าน นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “กอล์ฟ” อดีต สส.กาญจนบุรี และว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยทั้ง 5 เขต มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี ให้เลือกเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั้ง 5 เขต
พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า พรรคเพื่อไทยจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศได้แบบแลนด์สไลด์ โดยในวันสมัครรับเลือกตั้ง 27 ธันวาคมนี้ ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยทั้ง 5 เขต จะเดินทางไปสมัครพร้อมกันตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. และคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก