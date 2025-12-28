แคนดิเดต พท.ขึ้นรถแห่ช่วย “สุรชาติ-ภูมิพัฒน์” หาเสียง ชูนโยบายเรียน 4 ปี มีรายได้ จบมาการันตีมีงานทำ

แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย ขึ้นรถแห่ พบประชาชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่-แฟลตเคหะทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง ช่วย “สุรชาติ-ภูมิพัฒน์” หาเสียง หลังจับได้เบอร์ 9 ชู นโยบายเรียน 4 ปี มีรายได้ จบมาการันตีมีงานทำ ขณะประชาชนแห่ต้อนรับ ขอถ่ายรูปคึกคัก
วันนี้ (28 ธ.ค.) ภายหลังการรับสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ และจับสลากเบอร์พรรค พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 9 โดยยกทีมลงพื้นที่หาเสียงทันที นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ ขึ้นรถแห่ ออกจากศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ไปยังเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เพื่อพบปะประชาชน และช่วยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร สส. เขตหลักสี่ จตุจักร แขวงทุ่งสองห้อง แขวงลาดยาว แขวงจตุจักร แขวงจอมพล เบอร์ 5 หาเสียง โดยมีประชาชน และผู้สนับสนุนให้การต้อนรับ ขอถ่ายรูป พร้อมส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคัก
จากนั้น คณะ ได้ขึ้นรถแห่ต่อไปยังแฟลตเคหะทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง เพื่อพบปะประชาชน และช่วยนายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัคร สส. เขตดอนเมือง เบอร์ 5 ที่เขตนี้ก็มีผู้สนับสนุน และประชาชน ให้การต้อนรับอย่างคึกคักไม่แพ้กัน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความต้องการที่จะช่วยประชาชนปลดหนี้ ลดรายจ่าย ทำรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย รวมถึงต้องการสร้างโอกาส เรื่องการศึกษา การพัฒนาคน เพราะหลายคนขาดการศึกษาที่ดี วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับทุกคน ซึ่งอีกหนึ่งนโยบายใหม่ คือ เรียนได้งบ จบได้งาน เรียน 4 ปี มีเงินให้ 10,000 บาท จบมาการันตีมีงานทำทันที พร้อมฝากพรรคเพื่อไทย อย่าลืมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เข้าคูหาเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคน ทั้งพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ช่วยนายภูมิพัฒน์ นายการุณ โหสกุล บิดาของนายภูมิพัฒน์ ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม ได้ลงพื้นที่มาดูลูกชายหาเสียงด้วย