กองเชียร์เฮลุ้นผู้สมัครสส.จับเบอร์ "เอริ์ธ-สุไพรพล" ได้ 1 "อี้" 12 "แบงค์" 5 "ลอรี่" 8 "เอกภพ" 13

กองเชียร์เฮลั่น ลุ้นผู้สมัครสส.ที่รักจับหมายเลขประจำตัวใช้หาเสียง "เอริ์ธ พงศ์กร -สุไพรพล คว้าเบอร์ 1 "อี้ แทนคุณ" เบอร์12 "แบงค์ ศุภณัฐ" เบอร์ 5 "ลอรี่" เบอร์ 8 "เอกภพ" เบอร์13 "เรืองไกร-วรัญชัย" ร่วมแจม
วันนี้ (27ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการรับสมัครเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานครซึ่งหลังเวลา 8:30 น กรรมการประจำเขตเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัครโดยได้มีการอธิบายขั้นตอนการรับสมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานพร้อมค่าสมัครแล้ว ที่แล้วกรรมการประจำเขตเลือกตั้งจึงได้จับสลากรายชื่อผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 น เพื่อหาลำดับในการจับสลากลำดับผู้สมัครที่จะยื่นเอกสารและหมายเลขประจำตัว เนื่องจากผู้สมัครไม่สามารถตกลงกันเองได้ โดยเมื่อผู้สมัครจับจะได้หมายเลขประจำตัวแล้ว พบว่าบรรดากองเชียร์ที่อยู่บนด่านอัฒจรรย์โดยรอบก็จะมีการติดหมายเลขผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนบนป้ายหาเสียงทันทีพร้อมกับส่งเสียงแสดงความยินดี ซึ่งผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร อาทิ เขต 1 นายแทนคุณจิตอิสระ พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 12
เขต 4 นายพงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข 1 ซึ่งในเขตนี้มีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พรรคพลังประชารัฐได้หมายเลข 5
เขต 7 นายชื่นชอบ คงอุดม พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 4 พล.ท
เขต 8 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทยได้ หมายเลข 5
เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 5 น.ส.พัชรวณัน เบญจวิทย์วิไล พรรครักชาติ ได้หมายเลข 7 นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 8
เขต 10 นายภูมิพัฒน์ โหสกุล พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 5 นางกนกนุชกลิ่นสังข์ พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 9
เขต 11 เอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทยได้หมายเลข 13 ซึ่งในเขตนี้มีนายวรัญชัย โชคชนะ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้หมายเลข 3
เขต 13 นายภานุพงศ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 8 นายแมน เจริญวัลย์ พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 2
เขต15นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 6
เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 7 นายสุนันท์ มีนมณี พรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข 8
เขต 17นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 6
เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคประชาชนได้หมายเลข 10ภาณุมาศ
เขต 19 นางสาวขวัญจิรา มีนชัยนันท์พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1
เขต 20 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 11
เขต 22 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญพรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 8
เขต 23 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 9
เขต33 นายสุไพรพล เพ็ญแข พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1
โดยหลังผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขประจำตัวแล้วจึงได้ยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมัครเมื่อเรียบร้อยก็ได้ออกไปพบปะกับผู้สนับสนุนและเริ่มออกหาเสียงทันที
อย่างไรก็ตามการรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะมีถึงวันที่ 31 ธ.ค. ส่วนวันนี้ยังคงเปิดถึงเวลา 16:30 น.ซึ่งผู้สมัครที่เดินทางมาในภายหลังก็จะได้หมายเลขประจำตัวในลำดับถัดๆไป