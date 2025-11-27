พท.ตั้งศูนย์รับบริจาค-แพ็กของช่วยน้ำท่วม "ก่อแก้ว" เผย ถุงยังชีพ 1,400 ถุงถึงสงขลาพร้อมแจกจ่าย

จาก ‘หัวใจเพื่อไทย’ ถึง ‘หัวใจผู้ประสบภัยใต้’ - พท.เป็นศูนย์รับบริจาค-แพ็กของช่วยน้ำท่วม ‘ก่อแก้ว’ เผย ถุงยังชีพเพื่อไทย 1,400 ถุงเดินทางถึงสงขลาพร้อมแจกจ่ายให้พี่น้องแล้ว
วันที่ (27 พฤศจิกายน 2568) ที่พรรคเพื่อไทยสำนักงานใหญ่ ได้จัดกิจกรรมร่วมรวบรวมสิ่งของจากผู้ที่ประสงค์บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วมภาคใต้ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น. โดยตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนนำอาหาร และสิ่งของจำเป็นมาร่วมบริจาคจำนวนมาก โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับมอบ นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค, นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค, นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค และ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนพรรค ร่วมรับมอบ
รวมทั้งมีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคจากเขตพื้นที่ต่างๆ มาร่วมบริจาคและช่วยกันแพ็คสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่
นายสุรชาติ เทียนทอง อดีต สส.กทม., นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายเดวิด มกรพงศ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม. , นายนพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นางสาวเสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นางสาวอรชพร คงวุฒิปัญญา ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นายประเวช แสวงสุข ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม., นางสาวบุณยกร ดำรงรัตน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม. และนางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี สก. กทม. เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมด้วย
ทั้งนี้นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ได้นำจัดส่งถุงยังชีพของพรรคเพื่อไทยจำนวน 1,400 ชุด เดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้ว และได้ส่งมอบให้นายอรรถชาญ เชาน์วานิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย พร้อมทีมงาน ทยอยแจกจ่ายให้พี่น้องชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะยังคงทำงานต่อเนื่องไม่หยุด จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้จะคลี่คลาย เพราะ “พรรคเพื่อไทยห่วงใยประชาชนทุกคน”
นอกจากสิ่งของบริจาคแล้ว ประชาชนยังสามารถร่วมสมทบทุนผ่าน “กองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 909-3-00509-9 (บัญชีกระแสรายวัน) ซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และตัวกลางรับมอบสิ่งของเท่านั้น ขณะที่เงินบริจาคทั้งหมดเข้าสู่บัญชีธนาคารโดยตรง
พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า ทุกน้ำใจจะถูกส่งถึงพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนที่ร่วมยืนเคียงข้างกันในช่วงวิกฤตครั้งนี้