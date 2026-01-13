"จุลพันธ์" นำพท.บุกสมุทรปราการ สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง-อ้อนขอคะแนน แฟนคลับรู้ใจมอบ "โคอาล่ามาร์ช"

หัวหน้าพท. นำทัพ เพื่อไทยบุกสมุทรปราการ สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง-อ้อนขอคะแนนชาวปากน้ำ ประชาชนต้อนรับอบอุ่น ลั่น ‘อยู่ในใจอยู่แล้ว’ แฟนคลับรู้ใจ! มอบ ‘โคอาล่ามาร์ช’ ให้ หัวหน้าหนิม
วันนี้ (13 ม.ค.69) ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 1 เบอร์ 3 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 2 เบอร์ 8 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 3 เบอร์ 3 นายกรวัฒน์ หันประดิษฐิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 4 เบอร์ 7 นายปิยะพงษ์ เหมะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 5 เบอร์ 9 นางนฤมล ธารดำรงค์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 6 เบอร์ 8 นายประชา ประสพดี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 7 เบอร์ 7นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 8 เบอร์ 7 นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ นายจาตุรนต์ นกขมิ้น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่หาเสียง พบปะกับพี่น้องประชาชนชาว สมุทรปราการ
โดยทันทีที่นายจุลพันธ์เดินทางมาถึง ได้เข้าไปสักการะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับผู้สมัคร สส.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประชาชนมาให้การต้อนรับ มอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยดอกดาวเรือง
จากนั้นนายจุลพันธ์ ได้เดินขอคะแนนเสียง รอบตลาดปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยประชาชนได้สอบถามย้ำเบอร์ผู้สมัครและเบอร์ของพรรคเพื่อไทย ก่อนจะบอกว่ารอบนี้ต้องไม่พลาดนะ ขณะที่บางคนบอกว่า "พรรคเพื่อไทย อยู่ในใจอยู่แล้ว" ทำให้นายจุลพันธ์ขอบคุณและหัวเราะ นอกจากนี้ยังมีแม่ค้าในตลาด ที่ยืนรอนายจุลพันธ์ และบอกว่า "ขอฝากพ่อค้า แม่ค้าด้วย อย่าลืมนะ"
โดยนายจุลพันธ์ได้เดินหาเสียงมาจนถึงบริเวณท่าเรือข้ามฟาก ฝั่งพระสมุทรเจดีย์ โดยได้มีการทักทายกับพ่อค้าแม่ค้า และได้เดินลงไปยังจุดขึ้นเรือ เพื่อดูเส้นทางการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ได้มีแฟนคลับนำขนมช็อคโกแลต โคอาล่ามาร์ช มามอบให้กับนายจุลพันธ์ ซึ่งเป็นขนมที่นายจุลพันธ์ชอบรับประทาน โดยนายจุลพันธ์ได้กล่าวกับทีมงานว่า "เวลามีคนนำขนมมาให้ ก็กินจริงๆนะ"