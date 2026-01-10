ทีมพรรครักชาติลงพื้นที่ กทม.ช่วยผู้สมัครหาเสียง ประกาศรักชาติ-เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่

วันนี้ (10 ม.ค.) ทีมพรรครักชาติ นำโดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย นายเจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ลงพื้นที่ช่วยนายศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 31 เบอร์ 15 หาเสียง
ขณะที่ นางปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ หรือ อรปรียา หุ่นศาสตร์ หัวหน้าผู้ประกาศข่าวครอบครัวข่าว 3 และพิธีกรรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว อดีตเคยเป็นพิธีกรรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งเป็นภรรยา ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดธนบุรี ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ช่วยหาเสียงและพบปะพี่น้องประชาชนและเยาวชน โดยใช้โอกาสนี้ประกาศจุดยืนของพรรคที่เน้นผสมผสานความรักชาติเข้ากับการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่
