ชัยวุฒิย้ำคำขอโทษต้องจริงใจ ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ไม่ควรแถซ้ำ!

10 มกราคม 2569 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 2 เบอร์ 10 นายชุติ ปลื้มรุ่งเรือง กล่าวถึงกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ออกมาขอโทษทหารจากถ้อยคำที่เคยกล่าวในอดีต โดยนายชัยวุฒิระบุว่า เมื่อรับฟังเนื้อหาคลิปแล้วไม่รู้สึกถึงความสำนึกหรือความเสียใจอย่างแท้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคำขอโทษดังกล่าวไม่สะท้อนความจริงใจตามที่ควรเป็น
.
นายชัยวุฒิกล่าวต่อว่า ขอถามกลับไปยังนายพิธาว่า ในวันที่เคยกล่าวถ้อยคำพาดพิงทหาร ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรม “ทหารมีไว้ทำไม” รวมถึงการโจมตีบทบาทกองทัพในประเด็นต่างๆ นั้น เป็นความคิดที่เชื่อเช่นนั้นจริงหรือเป็นเพียงการคำนวณทางการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยมในช่วงเลือกตั้ง พร้อมแสดงความเห็นว่า หากเป็นการหวังผลทางการเมือง คำขอโทษภายหลังย่อมไม่อาจลบล้างภาพจำเดิมได้
.
หัวหน้าพรรครักชาติย้ำว่า การขอโทษที่ถูกต้องต้องเกิดจากความจริงใจ ยอมรับผิด และให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำซ้ำ แต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นการอธิบายวนไปมาและยังพาดพิงถึงบุคคลในกองทัพ ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง พร้อมเตือนว่า การพยายามอธิบายเพื่อเอาตัวรอดทางการเมืองจะยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของผู้พูดมากขึ้น
.
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิยืนยันว่า บทบาทของทหารเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่นคงประเทศ การวิพากษ์วิจารณ์สามารถทำได้ในกรอบที่สร้างสรรค์ แต่ไม่ควรใช้ถ้อยคำด้อยค่าหรือเหมารวม และเมื่อเกิดความผิดพลาด การขอโทษควรชัดเจน ตรงไปตรงมา และแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงบรรยากาศการเมืองที่กำลังเข้มข้นก่อนการเลือกตั้งปี 2569