“ชัยวุฒิ” แนะเพื่อไทยขอโทษ เหตุคลิปอังเคิลทำเกิดสงคราม ชี้เป็นสิ่งเดียวที่ "ทำได้" ตามสโลแกนหาเสียง

“ชัยวุฒิ” แนะเพื่อไทยขอโทษประขาชน ไว้อาลัยทหารเสียชีวิต เพราะคลิปอังเคิล ทำประเทศมีสงคราม เป็นสิ่งเดียวที่เพื่อไทย "ทำได้" ตามสโลแกนหาเสียง
วันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.เขต 5 เบอร์ 5 นายปณิธิ บวรวนิชยกูร ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยบรรยากาศการหาเสียงค่อนข้างเป็นกันเองและได้รับการตอบรับที่ดี มีประชาชนเข้ามาทักทาย พร้อมขอถ่ายรูป โดยเฉพาะแม่ค้าบางรายที่แสดงความประหลาดใจเมื่อเห็น รศ.ดร.เจษฎ์ มาร่วมงานทางการเมืองกับพรรครักชาติ ซึ่งนายชัยวุฒิ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยตั้งคำถามถึงสโลแกน "ทำได้" ของพรรคเพื่อไทยว่าทำได้จริงหรือไม่ เพราะตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เป็นรัฐบาล ไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ยังคงวิกฤต
“2-3 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยนะครับ พอบอกทำได้ คนก็เลยงง แต่เขาเชื่อว่าที่ทำได้แน่ คือทำให้เกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทำไมเพื่อไทยไม่เคยขอโทษเลยครับ ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย ไม่เคยขอโทษพี่น้องประชาชนว่าทำให้เกิดความขัดแย้งที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จนประชาชนต้องเดือดร้อน อพยพออกจากบ้านเรือน ไปอยู่ในศูนย์อพยพกันเนี่ย เดือดร้อนกันเป็นแสน ๆ คนนะครับ รวมถึง ไม่เคยไว้อาลัยให้กับทหารหาญที่เสียชีวิตไปในการสู้รบที่ชายแดน ก็ทำให้ประชาชนเขาไม่ได้รู้สึกว่าทำได้หรอกครับ รู้สึกว่าทำให้เกิดความขัดแย้งมากกว่า"