“อ.เจษฎ์-ชัยวุฒิ” นำทีมพรรครักชาติลุยหาเสียงช่วย "วีวี่" ชิง สส.กทม. ลั่นไทยต้องยืนหลังตรงปมพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชา

“อ.เจษฎ์-ชัยวุฒิ” แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ ลุยพื้นที่ กทม. ดัน “วีวี่ สุวีรา” ชูธงการเมืองสีขาว ลั่นไทยต้อง “ยืนหลังตรง” ปมพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
วันที่ 3 มกราคม 2569 ทีมพรรครักชาติ นำโดย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 พื้นที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ช่วย นางสาวสุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ (วีวี่) ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 8 หมายเลข 10 พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ได้แก่ นายทัศนัย ทองมี (ลำดับ 6), นายรวี เลาหพูนรังษี (ลำดับ 7) และ นายธรรศ พจนประพันธ์ (ลำดับ 8) โดยเน้นย้ำจุดยืนการเมืองที่โปร่งใสและปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งตลอดการเดินในช่วงเช้า มีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ที่มาจ่ายตลาด เข้ามาร่วมพูดคุยสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้นักการเมืองรุ่นใหม่ช่วยแก้ไขจำนวนมาก ทั้งเรื่องค่าครองชีพ ปัญหาการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ และการตัดการพื้นที่
รศ.ดร.เจษฎ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เดินตลาดและตรอกซอกซอยตามคำแนะนำของนักการเมืองรุ่นเก๋า ทำให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่อยากเห็นการเมืองที่ใสสะอาดและผู้แทนที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามาเพื่อกอบโกย ทั้งนี้ พรรคจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแผนนโยบายให้ตอบโจทย์และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในแต่ละท้องที่
รศ.ดร.เจษฎ์ ยัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพื้นที่ทับซ้อนว่า แม้การใช้กำลังปะทะกันจะไม่ใช่ทางออก แต่ประเทศไทยจำเป็นต้อง "ยืนหลังตรง" ในเวทีโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิทธิอันชอบธรรมในการสืบสิทธิ์เหนือดินแดนที่มีมาตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคม
"เราต้องทำให้ประชาคมโลกประจักษ์ว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยรุกรานใคร แต่หากวันนี้เราถูกรุกราน เราต้องรักษาอธิปไตยและกำหนดเส้นเขตแดนของเราให้ชัดเจน ก่อนที่จะเจรจากันอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ชาวโลกเป็นสักขีพยานและสนับสนุนฝ่ายที่ถูกต้อง" แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ กล่าว
ด้าน นายชัยวุฒิ กล่าวเสริมถึงทางเลือกในสนามเลือกตั้งว่า อยากให้ประชาชนมองข้ามขนาดของพรรคการเมือง แต่มองที่อุดมการณ์เป็นหลัก หากพรรคใหญ่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ การเลือกพรรคเล็กที่มีอุดมการณ์ตรงกันจะช่วยให้มีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มข้น
"พรรคเล็กที่มีอุดมการณ์ จะไม่เข้าไปเป็นขี้ข้าของรัฐบาล แต่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบ ติดตามเรื่องต่างๆ รวมถึงการออกกฎหมายและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง" นายชัยวุฒิ กล่าว