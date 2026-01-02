“เท้ง” ลุยตลาดสดโคราชหาเสียงช่วย ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 โอ่พร้อมตั้งรบ.พรรคเดียว อ้างเคลียร์ผู้สมัครเทาค่ายส้มหมดแล้ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- "เท้ง" หัวหน้าพรรคประชาชน ลุยตลาดสดหาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 1โคราช โอ่ชัดพร้อมจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ย้ำไม่ยกมือให้"อนุทิน"เป็นนายกฯ และไม่ร่วมกับ “กล้าธรรม” แจงเคลียร์ผู้สมัครฯ เทาของพรรคปชน. หมดแล้ว
วันนี้ 2 ม.ค.68 เมื่อเวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ตลาดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อช่วย นายฉัตร สุภทรวณิชย์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางการต้อนรับจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดมาทักทายขอจับมือ ขอถ่ายรูปด้วยอย่างคึกคัก
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า “อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวโคราช ลูกหลานย่าโมทุกคนนะครับ พื้นที่โคราชเป็นอีกพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งตนต้องขอบคุณที่การเลือกตั้งปี 2566 พ่อแม่พี่น้องชาวโคราชได้เลือกตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมาถึง 3 เขต ครั้งนี้พื้นที่โคราชและพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึงทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับพรรคประชาชนทุกพื้นที่ พวกเราให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันที่สำคัญมากๆ เพราะว่า เสียงของทุกๆ คนจะมีคำหมายจริงๆ ที่ทุกๆ เสียง นอกจากเลือก ฉัตร สุภัทรวณิชย์ เข้าไปเป็น สส. แล้ว ยังเป็นหนึ่งเสียงที่สามารถกำหนดหน้าตาของรัฐบาลได้จริง ปัญหาหลายๆ อย่างที่วันนี้ทุกท่านเจออยู่ พรรคประชาชนเรายืนยันว่า เราสามารถทำได้ นโยบายที่ดี สส. ก็ใช่ ทีมงานบริหารก็มืออาชีพ จะเริ่มทำได้ต้องเริ่มที่การสร้างการเปลี่ยนแปลง เอาสีเทาออกจากการเมือง แล้วก็พัฒนาให้สังคมไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่ากันโลก ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชทุกคนสนับสนุนพรรคประชาชน กาพรรคประชาชนทั้งสองใบ
ตนมั่นใจแน่นอนว่า เขต 1, 2, 3 จะรักษาเก้าอี้ไว้ได้ ตนเดินคุยกับพ่อค้าแม่ขายและก็ประชาชนที่อยู่ในเขต 1 พร้อมกับพี่ฉัตร ผู้สมัคร เขต 1 หลายๆ คนก็มีจุดยืนที่อยากจะเลือกพรรคประชาชนที่เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ข้างประชาธิปไตย และก็จริงๆ ในคู่แข่งเราก็เห็นแล้วว่า บางทีการเมืองแบบเดิมๆ อาจจะมีการสลับขั้วย้ายค่ายกันบ้าง แต่ไม่ใช่ฉัตร สุภัทรวณิชย์ แน่นอน ไม่ใช่ตัวแทนของพรรคประชาชนแน่นอน ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจดีๆ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เลือกคนที่มีอุดมการณ์มั่นคง อยู่ข้างประชาชน ทำการเมืองตรงไปตรงมา แล้วเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ถึงแม้พ่อแม่พี่น้องจะมอบความไว้วางใจให้กับพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ 1 แต่เรายังไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาล เนื่องจากมีเสียงของ สว.อยู่ ครั้งนี้ไม่มีแล้ว สว. สิ้นสภาพแล้ว ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกฯ แล้ว ดังนั้น ครั้งนี้ขออีก 1 ครั้ง กาให้กับพรรคประชาชนเป็นที่หนึ่งให้ถล่มทลาย เราตั้งรัฐบาลได้แน่นอน และถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว ตนให้คำมั่นสัญญา เราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง ถึงแม้เข้าไปแล้วบริหารล้มเหลว อีก 4 ปีต่อไปทุกคนลงโทษให้กับพรรคประชาชนได้แน่นอน นี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย ที่ทุกการตัดสินใจอยู่กับเสียงของประชาชน ไม่ได้อยู่กับคนที่กลุ่มคนไม่กี่คน เป็นกลุ่มชนชั้นนำในสังคมเท่านั้น
ตนและพรรคได้แสดงจุดยืนไปหลายครั้งแล้วว่า จะไม่โหวตให้กับตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล และตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมที่เราไม่สามารถที่จะร่วมรัฐบาลได้ ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นจุดชี้ชะตา ระหว่างจะเอาการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีเทา พรรคประชาชนเราประกาศจุดยืนชัดเจน 'กาส้มล้มเทา' กับพรรคอื่นๆ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันลองติดตามดูว่า พรรคใดพรรคหนึ่งมีส่วนพัวพันกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนสีเทาที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามั่นใจในจุดยืนของพรรคประชาชน ตัวแทนของพรรคประชาชน กาพรรคประชาชนให้ถล่มทลายครับ
ส่วนเรื่องผู้สมัครของพรรคที่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆ ตอนนี้เคลียร์หมดแล้ว กระบวนการของพรรคเราเป็นกระบวนการที่เปิดกว้าง เพราะเราเชื่อในเรื่องของคนธรรมดามาทำงานการเมืองได้ และก็ด้วยกระบวนการแบบนี้ เป็นธรรมชาติที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ มองในทางกลับกันถ้าเป็นการเมืองแบบเดิมๆ ที่ใช้วิธีการซื้อตัว สส. ย้ายขั้วย้ายค่ายกันมา เรื่องที่เป็นประวัติเบื้องหลัง เราอาจจะเห็นนักการเมืองที่ไปนั่งอยู่ในสภาฯ เนี่ย มีส่วนพัวพันกับเรื่องการทุจริต เรื่องประวัติที่ไม่ดีบ้าง แต่ก็ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อไป แต่ว่าพรรคต่างๆ เหล่านั้นกลับไม่ได้มีเรื่องของกระบวนการ ไม่ได้มีข่าวออกมาเพราะเขาไม่ได้เป็นพรรคที่เปิดกว้างแบบเรา
พรรคประชาชนเรายืนยันในเรื่องหลักการของพรรคมวลชน คนธรรมดามาทำงานการเมือง แล้วเราจะพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นกว่านี้เรื่อยๆ ตอนนี้ผู้สมัครทุกคนผ่านกระบวนการหมดแล้ว ก็คงไม่ได้มีปัญหาใดๆ อีก ตอนนี้ก็มุ่งมั่นเดินหน้าเต็มที่กับ 5 สัปดาห์ที่เหลือ เพื่อที่พวกเราจะกวาดชัยชนะให้มากที่สุดครับ นายณัฐพงษ์ กล่าวในตอนท้าย