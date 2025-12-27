ปชป.ใจถึง! ส่งนักธุรกิจหนุ่มลงชิงเก้าอี้เขต1ขอนแก่น ชูจุดยืนทำการเมืองโปร่งใส

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รับสมัครส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง ขอนแก่นคึกคัก หลายพรรคส่งผู้สมัครลงชิงชัย ขณะที่ประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครลงสมัครครบทั้ง 11 เขต ดันนักธุรกิจหนุ่มมากประสบการณ์ลงชิงเค้กเขต 1 มั่นใจผลงานการันตรี ทั้งนโยบายพรรคทำคนไทยหายจน เอาจริงปราบทุจริต ไม่เอาทุนเทา เชื่อเป็นกระแสสังคมตอบรับ กรุยทางช่วยผู้สมัครก้าวสู่สภาอันทรงเกียรติ
วันนี้ (27 ธ.ค.) ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 11 เขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้สมัครส.ส.เดินทางมาสมัคร พร้อมด้วยกองเชียร์จำนวนมากถือป้ายผู้สมัครส.ส.ให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคัก เป็นที่น่าจับว่าสนามการแข่งขันครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันครบทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง
หนึ่งในผู้สมัครที่น่าสนใจ เขตเลือกตั้งที่ 1 นั้นพรรคสีฟ้าส่งนายธรรมรัตน์ จันท่าจีน ลงแข่งขัน ด้วยประสบการณ์จากงานด้านการธนาคาร และการบริหารธุรกิจส่วนตัว รวมถึงเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจในหลายบริษัท ทั้งดีกรีการศึกษาจบปริญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นโปรไฟล์โดดเด่น ที่สะดุดตานายจิตติ เชิดชู หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดขอนแก่น เชิญชวนให้ธรรมรัตน์ เข้ามาหาประสบการณ์ทำงานการเมือง ลงสมัครส.ส.ในสีเสื้อพรรคประชาธิปัตย์ของเขตเลือกตั้งที่ 1
นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน ผู้สมัครส.ส.เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ว่าการลงสมัครส.ส.ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ลงสมัครส.ส. ที่ผ่านมานั้น ตนยังไม่เคยทำงานด้านการเมืองอาชีพ การอาสามาทำงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น ตนรู้สึกยินดีที่จะได้เรียนรู้ทำงานการเมือง อาสารับใช้ประชาชนในเขต 1 ขอนแก่น ก่อนหน้านี้เคยทำงานธนาคารแห่งหนึ่งมาเกือบ 20 ปี ที่มีลูกค้าครอบคลุม ต้องประสานงานกับคนทุกสาขาอาชีพ มองเห็นปัญหาต่างๆ เข้าใจปัญหาปากท้องชาวบ้านดี
การตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรก ในนามพรรคเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยนั้น ตนมีวิสัยทัศน์ อยากจะทำให้ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองนั้น พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตั้งใจจะนำประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาโอกาสของคนในจังหวัดขอนแก่นเจริญรุดหน้า ไม่ด้อยกว่าหัวเมืองหลักอื่น
“ด้วยนิสัยไม่อยู่นิ่ง เป็นคนชอบคิด ชอบตั้งคำถาม ชอบสงสัย ซึ่งยุคนี้การเมืองมันใกล้ตัวมาก ว่าทำไม เกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย ใช้แค่เงินก็ได้เป็นนักการเมืองจริงเหรอ และคนทั่วไปที่ดีๆต้องรออยู่เฉยๆจากนโยบายของคนกลุ่มเล็กๆแย่กลุ่มนั้น และบวกกับความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา เราน่าจะช่วยกลไกลที่บิดเบือนนี้ได้สิ หรืออย่าน้อยนิสัยที่เป็นคนตรง ไม่คดโกง ก็น่าจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นได้นะ” นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย
ขณะที่นายจิตติ เชิดชู หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความมั่นใจในสนามแข่งขันการเมืองมาก ด้วยวิสัยทัศน์หัวหน้าพรรค ที่วางนโยบายไม่เอาทุนสีเทา นโยบายที่ชัดเจนคือ ประชาธิปัตย์จะทำให้คนไทยหายจน โดยให้ชาวขอนแก่นมีส่วนร่วม ทั้งการพัฒนาด้านการเกษตร การศึกษาเรียนฟรีกับนักเรียนทั่วประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ถือเป็นนโยบายเด่นที่เป็นกระแสในสังคมปัจจุบันนี้
การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครส.ส.ลงชิงธง ครบทั้ง 11 เขตจังหวัดขอนแก่น การทำงานนับจากนี้ ผู้สมัครแต่ละเขตจะเข้าไปหาพี่น้องประชาชน อาสาเข้าไปทำงานช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือการปราบปรามทุจริต ทำการเมืองให้บริสุทธิ์โปร่งใส และขอให้คนไทยทั้งประเทศ มาร่วมกันเป็นพลังสานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์สำเร็จผลเป็นรูปธรรมไปด้วยกัน