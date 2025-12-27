เลือกตั้งลำปาง“บ้านใหญ่”มาครบ!คอการเมืองจับตาอดีต สส.เสื้อส้ม ลงสนามในนามสะใภ้เสื้อแดง

ลำปาง - บรรยากาศก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เริ่มคึกคัก..ผู้สมัครบ้านใหญ่มาครบทั้ง “อาณาจักรดอยเงิน-กลุ่มบ้านสวน” ขณะที่คอการเมืองจับตา 2 เขตเลือกตั้ง หนึ่งในนั้นเป็นสมรภูมิที่อดีต สส.เสื้อส้ม สลัดสีเสื้อเดิมทิ้งลงสมัครในนามสะใภ้เสื้อแดง
เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ ( 27 ธ.ค.) ที่บริเวณหอประชุมจันผา ม.ราชภัฎลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดลำปาง ซึ่งได้เปิดรับสมัครวันนี้พร้อมกัน คือ 27-31 ธ.ค.2568 บรรดาผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงผู้สนับสนุน ทะยอยมาเพื่อรอคิวการยื่นตรวจสอบเอกสาร ตามเขตเลือกตั้งที่ตนแองลงสมัคร กันอย่างคึกคัก
ซึ่งภายในหอประชุมได้มีการแบ่งเป็นช่อง รวม 4 เขตเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ จนท.กกต.ในพื้นที่ คอยให้คำแนะนำและอำนวความสะดวกให้กับผู้สมัคร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นเอกสาร
ซึ่งพบว่า คนบ้านใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม คือ“บ้านสวน” นายไพโรจน์ โลห์สุนทร ได้นำทีมพรรคเพื่อไทยมาสมัครด้วยตนเอง ขณะที่ “บ้านดอยเงิน” ของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ ก็นำทีมพรรคภูมิใจไทยมาสมัครด้วยตนเองเช่นกัน
ในส่วนของคอการเมืองลำปาง เลือกตั้งครั้งนี้ส่วนใหญจับตาศึก 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย เหลือเก้าอี้เพียง 1 เก้าอี้ในเขตนี้ หลังจากถูก (พรรคก้าวไกล) ในขณะนั้น กวาดไป3 เขต ซึ่งครั้งนี้พรรคพื่อไทยยังส่งคนเดิมคือ ธราธร โล่ห์สุนทร บุตรชายของนายไพโรจน์ โลห์สุนทร ลงรักษาเก้าอี้
อีกเขต คือ เขตเลือกตั้งที่4 ซึ่งเดิมค่ายเสื้อสีส้ม ส่ง (มิ้ง) รภัสสรณ์ นิยะโมสถ ลงสนามและได้รับการเลือกตั้ง โดยล้มทายาทบ้านใหญ่ของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ แต่หลังจากนั้น ส.ส. มิ้ง ได้ไปเกี่ยวดองกับ ส.ส.ธราธร ส.ส.เขต2 พรรคเพื่อไทย ทำให้ในสมัยนี้ มิ้ง ได้เปลี่ยนเสื้อจากสีส้ม เป็นสีแดง ลงสู้เพื่อรักษาเก้าอี้อีกครั้ง ซึ่งน่าจับตาว่าสมัยนี้ ประชาชนในเขต 4 จะยังเลือกพรรคหรือเลือกคน