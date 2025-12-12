ปลุกพลังสังคมต้านโกง ! สมาคมสื่อต้านคอร์รัปชั่นฯ มอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025 ยกย่องผู้นำต้นแบบโปร่งใส–องค์กรธรรมาภิบาล

สื่อต้านคอร์รัปชั่นฯ” ชู “บิ๊กเต่า-ผู้กองธร-ก้อย” มือปราบทุจริต ยกย่อง“มิสเตอร์จิโร่-บิ๊กกุ้ง-บิ๊กปตท.-ออมสิน-ซีพีออลล์” ผู้นำธรรมาภิบาล ขณะที่“ศูนย์สอบมธ.-สื่อน้ำดี”ซิวโล่ห์เกียรติยศ งานมอบรางวัล“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025
วานนี้ (11 ธ.ค.2568) สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025”ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2568 โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “คอร์รัปชัน มหันตภัยทำลายชาติ” ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นกำลังใจให้กับองค์กร หน่วยงาน บุคคล และสื่อมวลชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของสมาคมฯ 14 ปีที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น โกงกินกันมากเท่าไรก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้าง การทุจริตทำให้ทรัพยากรที่ควรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมถูกบิดเบือน เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม
สมาคมฯ จึงมุ่งเน้นไปที่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าไปปลุกจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับพวกเขา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนของชาติเห็นคุณค่าของการทำความดี นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขจัดปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ
🏆 ผู้ได้รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025
🏅 1. รางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Awards 2025)
ประเภทองค์กร :
-ศูนย์สอบธรรมศาสตร์
ประเภทสื่อมวลชน :
-ศูนย์ข่าว Policy Watch, ไทยพีบีเอส
-เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน”
-นายอลงกรณ์ เหมือนดาว – บรรณาธิการข่าว 3 มิติ ช่อง 3
ประเภทบุคคล :
-พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว – รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
-ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา – รองสารวัตร กองกำกับการ 5 บก.ป.
-คุณพัสนีย์ พูลสุข – หนึ่งในผู้เข้าร่วมเปิดโปงขบวนการทุจริตยา รพ.ทหารผ่านศึก
>>บุคคลทั้งสามได้รับการยกย่องในฐานะ “มือปราบทุจริต” จากผลงานด้านความซื่อสัตย์และความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่
🏅 2. รางวัลส่งเสริมธรรมาภิบาล (Good Governance Awards 2025)
ประเภทองค์กร :
-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
-ธนาคารออมสิน
ประเภทบุคคล :
-พันโท หนุน ศันสนาคม “มิสเตอร์จิโร่” – ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
-นายคงกระพัน อินทรแจ้ง – CEO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-พลโท บุญสิน พาดกลาง – ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
>>ผู้นำทั้งสามได้รับการยกย่องในฐานะผู้บริหารที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลในระดับประเทศ
🎓 3. สถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านธรรมาภิบาล (11 แห่ง)
-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
>>การมอบเกียรติบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยความโปร่งใสและคุณธรรม