ซีพี ออลล์ รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรโปร่งใส ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025” ในสาขา ส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2568 จากสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ในการนี้ นางสาวเพลินใจ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ในการยืนหยัดต่อต้านการทุจริต และการกำกับดูแลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของซีพี ออลล์ ที่ไม่ได้มุ่งเพียงความสำเร็จทางธุรกิจ หากแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส สอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตที่เข้มแข็ง เป็นธรรม และยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน พร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร อาทิ การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับเครือข่าย “Mister & Miss Good Governance” ซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ภายในองค์กร ควบคู่กับการยกย่องพนักงานต้นแบบที่ทำความดีและมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ภายใต้กลยุทธ์ “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ที่มุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส มีจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสอย่างปลอดภัย เพื่อให้ทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
รางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025” จึงไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของซีพี ออลล์ ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของพนักงานทุกคนในการร่วมกันสร้างองค์กรโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคธุรกิจไทยในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม