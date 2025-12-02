"ราชทัณฑ์" เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "อดีตแม่ทัพภาค 2" ร่วมบรรยายพิเศษ

MGR Online - ราชทัณฑ์ ประกาศเจตจำนง ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องในสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “International Anti-Corruption Day”
วันนี้ (2 ธ.ค.) ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องในสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “International Anti-Corruption Day” และมอบนโยบายการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และได้รับเกียรติจาก พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ราชทัณฑ์ร่วมใจรักชาติ รักแผ่นดิน ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของชาติ” โดยมี คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ
การจัดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องในสัปดาห์วันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล “International Anti-Corruption Day” พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ราชทัณฑ์ ร่วมใจรักชาติ รักแผ่นดิน ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของชาติ”
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึก ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีค่านิยมที่ถูกต้อง ประพฤติตน ตามจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
โดย กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม สร้างความโปร่งใส มุ่งมั่น บริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้ 1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นคืนคนดีสู่สังคม 3. ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 4. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
5. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทำของตนเอง พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที 6. บริหารทรัพยากรของทางราชการโดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อภารกิจงานราชทัณฑ์และประชาชน 7. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร JUSTICE สุจริต จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรม 8. ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ทน ไม่นิ่งเฉย เมื่อพบเห็นผู้กระทำการทุจริต และยกย่องส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ “ไขว้มือ” ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์กรมราชทัณฑ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ไทย ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”