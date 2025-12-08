รองเลขาฯOECD พบ นายกฯ ชมมุ่งมั่นดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อเป็นสมาชิก ยกระดับมาตรฐานไทย

รองเลขาธิการ OECD เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ ชื่นชมความคืบหน้าและความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ OECD เพื่อเดินหน้าไปสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และแข่งขันได้มากขึ้น
วันนี้ (วันที่ 8 ธันวาคม 2568) เวลา 12.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายฟรานติเช็ก รูซิกกา (Mr. František Ružička) รองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในนามของ นายมาทีอัส คอร์มันน์ (Mr. Mathias Cormann) เลขาธิการ OECD เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับรองเลขาธิการ OECD พร้อมแสดงความยินดีต่อการพบหารือครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของเส้นทางประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD และขอบคุณ OECD และประเทศสมาชิกที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ด้านรองเลขาธิการ OECD แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD พร้อมชื่นชมความคืบหน้าและความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ OECD อย่างจริงจัง โดยระบุว่า OECD พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยการยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ จะเปิดโอกาสและบทบาทของไทยในความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ในระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก โดยฝ่าย OECD ระบุว่าไทยสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อริเริ่มต่าง ๆ ของ OECD ได้ตั้งแต่ก่อนการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านมาตรฐาน นโยบาย และองค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และแข่งขันได้มากขึ้น
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การเข้าเป็นสมาชิก OECD นับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ พร้อมขอคำแนะนำจาก OECD อย่างใกล้ชิด
ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีได้มอบ เอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ให้รองเลขาธิการ OECD ได้แก่
1. บันทึกเบื้องต้น (Initial Memorandum) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานไทยภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเอกสารประเมินความพร้อมของไทยในการยกระดับกฎหมาย มาตรฐาน นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบของ OECD ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก
2. หนังสือแสดงเจตจำนงในการเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Anti-Bribery Convention) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการยกระดับสภาพแวดล้อมการลงทุนคุณภาพสูงของประเทศอย่างโปร่งใส