” ซีพี ออลล์ ”เดินหน้า Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 4  DNA ความดี 24 ชม.

รวมพลังคนรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ
Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 4 DNA ความดี 24 ชม.สู่สังคม
ในวันนี้ “คนรุ่นใหม่” ไม่ได้เป็นเพียงอนาคตขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเติมเต็มไอเดียใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมงานรอบตัว พร้อมทั้งช่วยสานต่อวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงได้จัดโครงการ Mister & Miss Good Governance (MMGG) ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากทุกหน่วยงานได้มีบทบาทเป็นกระบอกเสียง ถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ และร่วมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุด ซีพี ออลล์ - เซเว่น อีเลฟเว่น ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตร Mister & Miss Good Governance (MMGG) รุ่นที่ 3 พร้อมต้อนรับตัวแทนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 เพื่อสานต่อภารกิจ “ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่หัวใจธรรมาภิบาล”
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ Mister & Miss Good Governance (MMGG) รุ่นที่ 3 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจในการทำหน้าที่ตัวแทนพนักงานเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ขององค์กร พร้อมต้อนรับ Mister & Miss Good Governance (MMGG) รุ่นที่ 4 ที่จะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ท้าทายและเต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เพื่อส่งต่อพลังบวกสู่เพื่อนร่วมงาน”
“การรวมพลังของ Mister & Miss Good Governance (MMGG) ทั้ง 4 รุ่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ ในการสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่หัวใจธรรมาภิบาล” ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและน่าภาคภูมิใจ” นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กล่าวเพิ่มเติม
โครงการ Mister & Miss Good Governance (MMGG) เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกหน่วยงานในเครือ ซีพี ออลล์ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเพื่อนพนักงานให้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลแล้ว ยังเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มี Mister & Miss Good Governance (MMGG) แล้วกว่า 500 คน จากทั้งหมด 4 รุ่น ที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยแนวคิด “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ที่มุ่งเน้นทั้ง “เก่ง” และ “ดี” ไปพร้อมกัน
สิ่งสำคัญที่สะท้อนออกมาจากโครงการ Mister & Miss Good Governance (MMGG) คือการที่ ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงออก แสดงความคิดเห็น และได้เป็นตัวแทนขององค์กรอย่างภาคภูมิใจ
เพราะเราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่ไม่เพียงช่วยสร้างความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน