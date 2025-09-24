สภากาชาดไทยรับมอบเงินกว่า 1.1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น
สมทบช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ สานต่อปณิธาน “Giving and Sharing” ด้วยการจัดแคมเปญ Pride Collection ในช่วงเทศกาล Pride Month ที่ผ่านมา พร้อมจัดกิจกรรมสะท้อนพลังแห่งความเคารพในความหลากหลายและความเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร “Harmony Culture” คือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและยั่งยืน
ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบเงินจำนวน 1,100,000 บาท จากการจำหน่ายสินค้า Pride Collection อาทิ แก้วน้ำ All Cafe และสินค้าพรีเมียมลายสติช ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในโครงการบำรุงสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย
นอกจากการสนับสนุนด้านการกุศลแล้ว ซีพี ออลล์ ยังได้จัดงาน ALL PRIDE 2025 : หลากหลาย เท่าเทียม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังของแนวคิด Diversity, Equity, Inclusion (DEI) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย CCSF ขององค์กร ได้แก่ Clear - ชัดเจนในจุดยืนด้านความเท่าเทียม Care - ใส่ใจและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน Share - เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และFun - ส่งต่อความสุข ความภูมิใจ และพลังบวกให้สังคม
เพราะสำหรับซีพี ออลล์ ความเท่าเทียมไม่ใช่เพียงค่านิยมขององค์กร แต่คือรากฐานสำคัญในการสร้าง
สังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างแท้จริง