"ศุภชัย" ซัด รบ.ทำลายหลักธรรมาภิบาล เจ็บปวดผู้นำประเทศเงียบปมอัลไพน์ เหตุเอี่ยวครอบครัวนาย

ทีมกฏหมายภท. ชี้ รัฐบาลทำลายหลักธรรมาภิบาล เจ็บปวดผู้นำประเทศเงียบเฉย ปมที่ดินอัลไพน์ เพราะเป็นบริษัทของครอบครัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค
วันนี้ (15 สิงหาคม 2568) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีที่สำนักข่าวอิศรา ออกมาเปิดข้อมูลว่า ปัญหาโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ จ.ปทุมธานี ไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตร แต่มีบริษัทของลูกนายเสนาะ เทียนทอง ด้วย ที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งยึดโฉนดที่ดินอัลไพน์ ว่า หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือที่เรียกกันว่า "ธรรมาภิบาล" (Good Governance) เป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ หลักการสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ, และหลักความคุ้มค่า ซึ่งรัฐบาลต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นายศุภชัย กล่าวว่า วันนี้ประชาชนทั้งประเทศได้ยินเต็มสองหู และจากตาทั้งสองข้าง ด้วยใจที่เจ็บปวดกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกเรื่องที่ผู้นำประเทศนี้กำลังทำ เรื่องที่ดินธรณีสงฆ์ที่ถูกโอนไปทำสนามกอล์ฟ หมู่บ้านจัดสรรหรูริมสนามกอล์ฟ ความจริงเปิดเผยออกมายิ่งชัดเจนว่าที่ รมว.มหาดไทย รักษาการนายกฯ เงียบเฉย ไม่ขยับทำอะไร ก็เพราะบริษัททั้งสองคือ บริษัทของครอบครัวหัวหน้าพรรค และครอบครัวเลขาธิการพรรค
"รัฐบาลนี้ได้ทำลายหลักธรรมาภิบาลเสียหมดสิ้น จะทำให้ประเทศตกต่ำไปกว่านี้อีกหรือ ออกไปเสียเถิด ธรรมาภิบาลจะได้กลับคืนมาเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย" นายศุภชัย กล่าว