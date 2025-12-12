‘ชัยวุฒิ’ ชี้การเมืองไทยกำลังเข้าสู่สภาวะเดดล็อกหลังนายกฯ ยุบสภา ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดน เชื่อเลือกตั้งทั่วประเทศพร้อมกันไม่ได้

‘ชัยวุฒิ’ มองการเมืองไทยกำลังเข้าสู่สภาวะ ‘เดดล็อก’ หลังนายกฯ ยุบสภาฯ ท่ามกลางสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ชี้พรรคการเมืองในสภาฯ สร้างปัญหาใหม่ให้การเลือกตั้ง เชื่อไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้
วันนี้ (12 ธ.ค. 68) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 ว่า ผลกระทบจากเกมการเมืองของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่กลับไม่ได้แก้ในสิ่งที่ต้องการ จนนำไปสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์คือการที่นายกรัฐมนตรียื่นยุบสภาฯ ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจังหวัดชายแดนไม่สามารถเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีความวุ่นวาย และไม่สะดวกในพื้นที่ เกมการเมืองเหล่านี้จะทำให้การเมืองเข้าสู่สภาวะเดดล็อก
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ เห็นว่าเกมการเมืองดังกล่าวจะทำให้การเมืองไทยเข้าสู่ภาวะชะงักงันหรือเดดล็อก พร้อมตั้งคำถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศภายใน 60 วันได้หรือไม่ ซึ่งตนเชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน
หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า จำเป็นต้องย้อนถามไปยังพรรคการเมืองทั้งหมดในสภาที่มีความขัดแย้งกันในประเด็นรัฐธรรมนูญว่า ได้ตระหนักหรือไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวกำลังสร้างปัญหาใหม่ให้กับการเลือกตั้ง และอาจทำให้การเมืองไทยวนกลับเข้าสู่วงจรของปัญหาอีกครั้ง