“ดร.เจษฎ์-ชัยวุฒิ” พาผู้สมัคร สส.สดุดีทหารกล้า โต้ “สม รังสี” ผู้รุกรานต้องชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ใช่ไทย

แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ พาผู้สมัคร สส.กทม.ร่วมสดุดีเหล่าทหารกล้า โต้ “สม รังสี” ผู้รุกรานต้องชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ใช่ไทย
วันนี้ (2 ม.ค.) พรรครักชาติ นำโดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.พรรครักชาติ ร่วมสดุดีและรำลึกถึงเหล่าวีรชนทหารกล้า โดยนำดอกเบญจมาศสีขาว ไหว้ตั้งจิตระลึกถึงคุณงามความดีที่เหล่าทหารกล้าเสียสละเพื่อชาติไทย ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ได้ออกมาตอบโต้ นายสม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา กรณีเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ และศาลโลก ให้ไทยชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบุกรุกและทำลายทรัพย์สินกัมพูชา โดย รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุว่า ขณะนี้กัมพูชายังคงคุกคามไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้อยคำจากผู้นำหรือฝ่ายต่างๆ ของกัมพูชา ที่กล่าวถึงการนำประเทศไทยไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เพื่อเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายจากการบุกรุกและทำลายทรัพย์สินกัมพูชา
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายที่ “สม รังสี” พูดถึงนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยควรต้องเป็นผู้จ่าย พร้อมกล่าวย้ำว่า คนที่เป็นคนรุกราน คนที่เป็นคนเริ่มต้นให้เกิดการปะทะกันต่างหากที่ควรต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย หรือประเทศที่พ่ายแพ้สงคราม จึงจะเป็นคนที่ต้องชดใช้ ไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกกระทำ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ยังเรียกร้องให้คนไทยอย่าแตกความสามัคคี และเตือนสติว่าอย่าริเริ่มผลักดันแนวคิดว่าไทยควรเดินเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยมองว่า การกระทำเช่นนั้นเท่ากับตกอยู่ภายใต้แนวทางที่กัมพูชาวางเอาไว้
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวต่อว่า กัมพูชาในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และมองว่า การเดินเกมผ่านกระบวนการระหว่างประเทศอาจเป็นการพาฝรั่งมังค่ามากดขี่ข่มเหงประเทศไทยอีกครั้ง คนไทยจึงจำเป็นต้องสามัคคีกัน
“คนที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้เรา คือ เขมร คือ กัมพูชา ไม่ใช่เราจ่ายค่าเสียหายให้กัมพูชาหรือเขมร” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวทิ้งท้าย