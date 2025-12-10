กัมพูชาเร่งรวบรวมหลักฐานการรุกรานทางทหารของไทยยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ

MGR ออนไลน์ - กัมพูชากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในกรุงเฮก โดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานทางอาวุธของไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับสำนักข่าวเฟรชนิวส์ในวันพุธ (10)
เจ้าหน้าที่รายนี้เน้นย้ำว่าการรุกรานของไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยกองทัพไทยใช้อาวุธหนักทุกประเภท รวมถึงเครื่องบินขับไล่ที่ทิ้งระเบิดลงในพื้นที่พลเรือนภายในดินแดนของกัมพูชา
“ณ วันที่ 10 ธ.ค. มีพลเรือนเสียชีวิต 9 คน รวมทารก 1 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 46 คน การโจมตีที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนี้ ทำให้ชาวกัมพูชา 37,115 ครอบครัว รวม 127,133 คน ต้องอพยพยออกจากบ้านของตน ในจ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย จ.บันเตียเมียนเจย จ.โพธิสัตว์ และจ.พระตะบอง ในบรรดาผู้พลัดถิ่นทั้งหมดนี้ เป็นผู้หญิง 58,603 คน และเด็ก 21,974 คน” เจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชา ระบุ
เจ้าหน้าที่คนเดิมยังกล่าวอีกว่ากัมพูชาในฐานะรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศ กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ.