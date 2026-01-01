พอกัน!'ฮุน มาเนต'เคลมผลงาน!ไทยปล่อยทหารเขมร ส่วน'สม รังสี'ร้องไทยชดใช้บ้านเมืองพังยับ

นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา เมื่อวันพุธ(31ธ.ค) ประกาศกร้าว "เราไม่เคยลืมพี่น้องของเรา" อวดอ้างเครดิตสำหรับอิสรภาพของทหาร 18 นายที่ได้รับการปล่อยตัวจากไทยในวันเดียวกัน ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง สม รังสี ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ตีมึนเรียกร้องไทยชดใช้ความเสียหาย จากความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ฝ่ายเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก ฮุน มาเนต เน้นน้ำว่ารัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญในลำดับต้นๆกับการพาตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกไทยควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2025 รวมทั้งสิ้น 155 วัน กลับสู่มาตุภูมิ พร้อมระบุว่า "แม้มันต้องใช้เวลา แต่เราไม่มีทางลืมพี่น้องของเรา"
นายกรัฐมนตรีรายนี้บอกต่อว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับประกันชีวิตของทหาร รับประกันความปลอดภัยและเสรีภาพของพวกเขา และขอแสดงความยินดีกับทหารทั้ง 18 นาย ที่กลับมาอย่างปลอดภัยและคืนสู่อ้อมอกของครอบครัว พร้อมกันนั้นยังให้คำจำกัดความผลลัพธ์ดังกล่าว ว่าเป็นผลจากความพยายามอย่างไม่ลดละและด้วยความรับผิดชอบของรัฐบาล ในการปกป้องพลเรือนของตนเอง
"รัฐบาลได้ปฏิบัติตามพันธกรณีสำคัญ 3 ประการสำหรับทหารกล้าทั้ง 18 นาย ซึ่งเราได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่พวกคุณถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ประกอบด้วย การรับประกันชีวิตของพวกคุณ, การรับประกันความปลอดภัยของพวกคุณ และ การส่งมอบอิสรภาพให้พวกคุณ ขอแสดงความยินดีกับอิสรภาพและการกลับคืนสู่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง 18 นาย" ฮุน มาเนต กล่าว
ในขณะเดียวกันนายสม รังสี หัวหน้าฝ่ายค้านกัมพูชา ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาอิสระ เป้าหมายโค่นล้มระบอบฮุนเซน บิดาของฮุน มาเนต ผู้นำตัวจริงของกัมพูชา แต่ในประเด็นความขัดแย้งกับไทยนั้น เขามีกรอบแนวคิดมองไทยเป็นศัตรูไม่ต่างกัน โดยล่าสุดออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการเอาผิดกับไทย และขอให้ไทยชดใช้ความเสียหายจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก สม รังสี เขียนว่า "เพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของดินแดน ขอเรียกร้องให้ฝั่งไทยชดใช้ค่าเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน วัด สะพาน ถนน บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน ฝั่งกัมพูชาต้องยื่นฟ้องคดีไทยบุกรุกต่อ ICC ไอซีเจ รวมไปถึงภายใต้ความตกลงสันติภาพปารีส
ทั้งนี้ในโพสต์ของ สม รังสี มีทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ไอซีจี) จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าข้อเรียกร้องของเขานั้น เป็นการเสนอให้ยื่นฟ้องร้องไทยต่อศาลใด
อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำปิดท้ายว่า "ยิ่งไปกว่านั้น กัมพูชาไม่ควรลงนามข้อตกลงทวิภาคีที่ยกดินแดนให้ประเทศไทย เหมือนกับข้อตกลงกัมพูชา-ไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 เพราะมันเท่ากับเป็นการกบฏ พวกเราชาวเขมรที่เป็นเจ้าของดินแดน ไม่อาจยอมรับได้"
(ที่มา:พนมเปญโพสต์/เฟซบุ๊กสมรังสี)