ชัดเจนเขมรได้ประโยชน์!นักสังเกตการณ์กัมพูชาร้องรัฐบาลฟ้องศาลโลก หลังไทยถอนตัวจากข้อตกลงสันติภาพ

พวกนักสังเกตการณ์กัมพูชาเรียกร้องรัฐบาลยื่นคำร้องเป็นการเร่งด่วนจัดการไทย ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ไอซีเจ) ตามหลังไทยตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงสันติภาพระหว่าง 2 ชาติ ที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
เมน แน็ต ผู้นำองค์กร Cambodia Watch Council เขียนบนเฟซบุ๊ก ระบุว่ากัมพูชาควรใช้มาตรการทางการทูตและทางกฎหมายในทันที ตอบโต้ไทยในกรณีที่ยกเลิกข้อตกลง ซึ่งลงนามภายใต้การมีสหรัฐฯและมาเลเซียเป็นสักขีพยาน เขาเร่งเร้าให้รัฐบาลกัมพูชายื่นคำร้องอย่างเป็นทางการไปยังไอซีเจ โดยใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์สำคัญๆ ในนั้นรวมถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม และแนบแผนที่ของฝรั่งเศสที่กำหนดเส้นเขตแดน เช่นเดียวกับข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ และรายงานจากทั้งคณะผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ(IOT) และคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน(AOT)
รายงานข่าวของแคมโบเดียเดลี ระบุต่อว่า เมน แน็ต ยังเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา ติดต่อไปยังสหรัฐฯและมาเลเซีย ซึ่งผู้นำทั้ง 2 ชาติเป็นสักขีพยานในข้อตกลงสันติภาพ และขอให้กดดันไทยผ่านช่องทางด้านการทูตระดับสูง ให้กลับมาปฏิบัติตามข้อตกลง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย แถลงว่าไทยถอนตัวจากปฏิญญา 4 ข้อที่ทำไว้กับกัมพูชา และบอกว่าเวลานี้รัฐบาลของเขาสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มที่ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เมียส นี นักวิจัยด้านการพัฒนาสังคม เขียนบนเฟซบุ๊ก ชี้แนะว่ากัมพูชาควรเสริมความเข้มแข็งแก่การป้องกันตนเอง ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น "การยั่วยุและพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้" ของไทย เขาเตือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก่อความเสี่ยงร้ายแรงกว่าครั้งที่เกิดการปะทะตามแนวชายแดนเป็นเวลา 5 วัน ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมเสียอีก
ขณะเดียวกัน กัง ริทคิรี อดีตทนายความศาลพิเศษคดีเขมรแดง กล่าวหาว่าไทยใช้เสียงร้องหาสันติภาพของกัมพูชา เป็นอาวุธทางการเมือง มาตั้งแต่ที่ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เขาเน้นย้ำว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนพุ่งขึ้นอย่างมาก หลังจากนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนจีน บ่งชี้ว่าท่าทียอมรับโดยปริยายโดยปักกิ่ง อาจก่อความฮึกเฮิมแก่ไทยในความเคลื่อนไหวล่าสุด
พวกนักสังเกตการณ์กล่าวปิดท้ายกับแคมโบเดียเดลีว่า ความสงบที่เปราะบางตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทย ตอนนี้ได้เบี่ยงเข้าสู่ขั้นใหม่ที่เป็นอันตราย ที่ความพยายามด้านการทูตและความอดทนอดกลั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าทั้ง 2 ประเทศ จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ารอบใหม่หรือไม่
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)