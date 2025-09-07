ตื่นเถิด!'สม รังสี'โพสต์คลิป'ภูมะเขือ'ปลุกคนเขมรรับรู้ความจริง อัด2พ่อลูกตระกูลฮุนปิดข่าว'พ่ายแพ้ไทย'

สม รังสี อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา โพสต์คลิปบนบัญชีเฟซบุ๊กของตนเอง เป็นภาพยืนยันว่า "ภูมะเขือ" ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไทย ตามหลังศึกปะทะตามแนวชายแดนนาน 2 วันในช่วงปลายเดือนกรฏาคม ระบุรัฐบาลฮุน มาเน็ต พยายามปกปิดความจริงจากประชาชนชาวกัมพูชาและหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่าได้สูญเสียดินแดนเกือบทุกพื้นที่ให้แก่ไทย
หนึ่งในเรื่องราวที่โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กเป็นชุดๆเมื่อวันเสาร์(6ก.ย.) เป็นการนำภาพของภูมะเขือ ที่ถ่ายไว้ในปี 2024 และเดือนกันยายน 2025 มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งเผยถึงสถานการณ์ก่อนและหลังไทยยึดครองพื้นที่แห่งนี้ พร้อมระบุภาพดังกล่าวเป็นการให้ความกระจ่างแก่ประชาชนชาวกัมพูชา ที่ก่อนหน้านี้ถูกชี้นำผิดๆโดยฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภา และ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจบัน บุตรชายของเขา
สม รังสี ระบุว่ารัฐบาลของฮุน มาเน็ต ปกปิดความจริงจากประชาชาชาวกัมพูชา หลีกเลี่ยงยอมรับว่ากัมพูชาได้สูญเสียภูมะเขือ, ปราสาทตาเมือนธม, ช่องอานม้า, หมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านเปรยจัน ให้แก่ไทย ในขณะที่รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่ากัมพูชาเป็นฝายได้รับชัยชนะ
อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชารายนี้เน้นย้ำข้อเสนอที่ว่า ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ต้องจัดการผ่านการใช้ข้อตกลงสันติภาพปารีส(PPA) และยื่นคดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ไอซีเจ) พร้อมขู่ว่าไม่มีข้ออ้างสำหรับการดำเนินการล่าช้า โดยถ้ารัฐบาลของฮุน มาเน็ต ไม่กล้าหาญพอที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ "เราจะจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น เพื่อยื่นฟ้องร้องในนามของประเทศแทน"
นอกจากนี้แล้วในข้อความอีกโพสต์ ทาง สม รังสี เขียนกล่าวหา ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่าสมคบคิดกับฝั่งไทย นำภัยเลวร้ายมาสู่ประเทศชาติ
"สงคราม 5 วัน ทหารแนวหน้าเสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดิน แม้ ประเทศไทย มีอาวุธสมัยใหม่ ก็บุกรุกไม่ได้ แต่ ประเทศไทย บุกอาณาเขตกัมพูชาได้ หลังฮุนเซนสั่งถอนทัพแนวหน้าให้ฝั่งไทยกระจายหอกล้อมอาณาเขตได้ตามใจชอบ การกระทําของฮุนเซนเป็นการสมคบคิดกับประเทศไทย นําภัยพิบัติมาสู่ประเทศและการกบฏหรือไม่?" เขาตั้งคำถาม
(ที่มา:เฟซบุ๊ก Sam Rainsy)