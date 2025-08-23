“สม รังสี” แฉ “ฮุนเซน” ตัดเงินเดือนทหารเหลือแค่ 800 บาท เอาเงินไปช่วยพรรค คนออกมาพูดความจริงโดนข้อหากบฏ

“สม รังสี” โพสต์คลิปแฉทหารกัมพูชาถูกตัดเงินเดือนเหลือเพียง 800 บาท เพื่อเอาเงินไปช่วยพรรค คนออกมาพูดความจริงถูกลงโทษ ตั้งข้อหากบฏ
วันนี้(23 ส.ค.) ในเฟซบุ๊ก Sam Raisy ของนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ มีการแชร์คลิปวิดีโอทหารกัมพูชานายหนึ่งที่พูดถึงเรืองค่าตอบแทนที่ได้เพียงน้อยนิดเพราะถูกโกง พร้อมระบุข้อความว่า “แม้แต่เงินที่มอบให้กับกองกำลังแนวหน้าก็ถูกขโมยและยักยอกไป เมื่อเขากล้าพูดความจริง เขากลับถูกลงโทษและถูกกล่าวหาว่าก่อกบฏทุกรูปแบบ เขาได้รับเงินช่วยเหลือเพียง 10 ล้านเรียล (25 ดอลลาร์สหรัฐ-ประมาณ 800 บาท) จากการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติ
“เงินเดือนของทหารถูกตัดทุกเดือนเพื่อช่วยเหลือพรรคในขณะที่ทหารยังคงยากจน”