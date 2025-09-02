รัฐบาลกัมพูชาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาสม รังสี โพสต์วิจารณ์ฮุนเซนเกี่ยวข้องซื้อหุ้นบริษัทพลังงานไทย

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาออกคำแถลงปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาของสม รังสีอดีตผู้นำ ฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ ที่โพสต์ลงบนบัญชีเฟซบุ๊กโดยระบุว่าฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของบริษัทบางจาก ที่เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานของไทย
โพสต์ของสม รังสี ระบุว่า ฮุนเซนพยายามเข้าซื้อหุ้นบางจาก 24% มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านนายหน้าชาวแอฟริกาใต้ แต่กองทุนประกันสังคมของไทยได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาได้ออกคำแถลงในบ่ายวันนี้ (2) ระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จทั้งหมด
“โฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า สมเด็จฮุนเซน สมเด็จฮุน มาเนต และครอบครัวของพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับนายหน้าชาวแอฟริกาใต้รายดังกล่าว และไม่เคยซื้อหุ้นจากบริษัทไทยใดๆ ตามที่ถูกกล่าวหา” คำแถลงระบุ
คำแถลงของรัฐบาลกัมพูชายังวิพากษ์วิจารณ์บัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวว่ามักเผยแพร่ข้อมูลเท็จ เกินจริง หรือบิดเบือนอยู่เป็นประจำ ที่มักมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยมีเจตนาทำลายชื่อเสียงของผู้นำระดับสูงของกัมพูชา
การกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายความนิยมและความน่าเชื่อถือของผู้นำประเทศ ที่ยังคงได้รับความเคารพและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวกัมพูชา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวย้ำ
นอกจากนี้ เขายังย้ำถึงความรุนแรงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่า โพสต์ดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนาก่อกบฎที่ต้องการทำลายเสถียรภาพของชาติ ที่ชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมประณามอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวยังคงเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่คุกคามความสามัคคีของชาติ
“รัฐบาลกัมพูชา นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชา ภายใต้การนำของสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติและประชาชนกัมพูชามาโดยตลอด โดยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งเมื่อประเทศและประชาชนเผชิญกับความยากลำบาก” คำแถลงระบุ.