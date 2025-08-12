“สม รังสี” จ่อประเดิมเป็นคนแรกโดนถอนสัญชาติตามกฎหมายใหม่ฮุนเซน หลังชมทหารไทยยิงแม่นกว่าทหารกัมพูชา

สื่อกัมพูชาในมือลูกสาว “ฮุนเซน” ตีข่าวอ้างความเห็นนักกฎหมาย ชี้ “สม รังสี” ต้องถูกถอนสัญชาติ หลังยกย่องทหารไทยว่าโจมตีแม่น แต่ดูหมิ่นทหารกัมพูชาว่ายิงมั่วใส่พลเรือนไทย ซัดเป็นคนทรยศ ชื่นชมศัตรูผู้รุกราน ให้ฉายา “คนทรยศชาติ 3 ชั่วโคตร”
วันนี้(12 ส.ค.) สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ฮุน มานา ลูกสาวของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้รายงานข่าว โดยอ้างความเห็นของ นายกง จมนอร์ นักศึกษาวิชากฎหมาย ว่า จนถึงตอนนี้ คำว่า “คนทรยศชาติ 3 ชั่วโคตร” เป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรียกนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ เพราะทุกการกระทำของบุคคลผู้นี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา คำพูดของนายสม รังสี ที่ยกย่องทหารไทยว่ายิงอาวุธใส่ทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำ และดูหมิ่นกองทัพกัมพูชาว่ายิงไม่รู้ทิศทาง จนกระสุนตกไปโดนเป้าหมายพลเรือนนั้น ได้ถูกประชาชนทั่วไปประณามและเหน็บแนมอย่างรุนแรง
นายกงกล่าวอีกว่า คำพูดที่นายสม รังสี กล่าวซึ่งเข้าข้างฝ่ายไทยยังถูกสมเด็จเตโช ฮุน เซน ถามประชดว่า “สม รังสี เป็นคนหรือไม่?” ประชาชนชาวกัมพูชาทั่วไปก็เห็นตรงกันว่า สม รังสี ไม่เพียงแต่เป็นคนทรยศต่อชาติ แต่ยังไม่คู่ควรที่จะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำ และเขาไม่ใช่คนเขมรเลย เพราะเขาได้ลืมชาติกำเนิดและดูหมิ่นประเทศของตนอย่างร้ายแรง ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังถูกศัตรูรุกราน ในสถานการณ์เช่นนี้ หากเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ ไม่ว่ามากหรือน้อย ก็ควรร่วมปกป้องชาติและแผ่นดินเกิดของตน เหมือนที่ประชาชนกัมพูชาทั่วประเทศได้ทำและกำลังทำอยู่ แต่กลับเป็นเรื่องแปลกที่คนทรยศต่อชาติ 3 ชั่วโคตรผู้นี้ทำตรงกันข้ามกับชาวกัมพูชาทั้งหมด
ประชาชนกัมพูชาจำได้ชัดเจนว่า ตลอดชีวิตทางการเมืองของ สม รังสี ตั้งแต่วัยหนุ่มจนแก่ เขาไม่เคยทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเลย นอกจากการยุยง ปลุกปั่น และหาทางล้มผู้นำรัฐบาลกัมพูชา หลายสิบปีก่อน สม รังสี เคยถูกตั้งฉายาว่า “หัวโจกม็อบ” ที่นำผู้สนับสนุนออกมาชุมนุม ประท้วง ทำลาย ทุบตี เผาทรัพย์สิน ก่อความรุนแรงมากมาย ทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างหวาดกลัวและไร้ความสงบสุข รวมถึงทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น โรงงานบางแห่งต้องปิดตัวลง
สม รังสี ยังเคยได้ฉายาว่าเป็นนักการเมืองที่เก่งเรื่อง “วิ่งหนีเหมือนกระต่าย” คือหนีเอาตัวรอดหลังจากก่อเรื่อง ทิ้งให้พรรคพวกที่ทำตามคำยุยงของตนต้องติดคุกเพราะทำผิดกฎหมาย สุดท้ายเขาหนีออกนอกประเทศและไม่สามารถกลับได้อีก เพราะกระทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้สมเด็จเตโช ฮุน เซน จะเคยให้อภัยสองครั้งก็ตาม ปัจจุบัน สม รังสี ได้ทำตัวเกินกว่าคนทรยศต่อชาติไปอีก คือไม่คู่ควรเป็นมนุษย์ และยิ่งไม่สมควรเป็นชาวกัมพูชา กฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติจึงควรเร่งดำเนินการ และคนแรกที่ควรถูกใช้กฎหมายนี้คือ สม รังสี เพราะทุกอย่างได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ใช่ชาวกัมพูชา
“ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อ สม รังสี ไว้ในหน้าหนังสือว่าเป็นคนทรยศต่อชาติ และถูกเพิกถอนสัญชาติเพราะการร่วมมือกับศัตรูรุกราน ซึ่งไม่สมควรมีสัญชาติกัมพูชาอีกต่อไป” สื่อกัมพูชาระบุ