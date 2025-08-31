ยังมีคนคิดได้!'สม รังสี"ขยี้'ฮุนเซน'บ้าบอเปิดศึกกับไทย กัมพูชามีแต่เสียกับเสีย

“สม รังสี” อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ออกมาโอดครวญต่อผลลัพธ์ของสงครามระหว่างเขมรและไทย ชี้กัมพูชามีแต่เสียกับเสียจากความขัดแย้งนี้ พร้อมเชื่อระบอบปกครองฮุนเซน จะถึงจุดจบ หากมีการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
เมื่อวันเสาร์(30ส.ค.) สม รังสี นักเคลื่อนไหวและอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างแดน โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นอีกรอบเกี่ยวกับความขัดแย้งติดอาวุธระหว่างเขมรกับไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรฏาคม โดยชี้ให้เห็นว่า กัมพูชา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต และฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ซึ่งเป็นบิดาของเขา ไม่ได้อะไรจากสงครามดังกล่าวเลย
ในโพสต์ของ สม รังสี ได้ระบุถึงผลลัพธ์ต่างๆนานาที่ทางกัมพูชาต้องเผชิญ ในนั้นประกอบด้วย
- การสูญเสียชีวิตทหารและพลเรือน
- สูญเสียดินแดนและปราสาทต่าง
- บ้านเรือนตามแนวชายแดนได้รับความเสียหาย
- ก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกัมพูชาในระดับนานาชาติ
- กระพือความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทางการทูต
- เศรษฐกิจเสื่อมถอย
- สูญเสียงบประมาณจำนวนมากไปกับสงคราม
พร้อมตั้งคำถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ แล้วกัมพูชาได้อะไรจากสงครามนี้?
ทั้งนี้ในเวลาต่อมา สม รังสี ได้เขียนข้อความอีกโพสต์ แสดงความคิดเห็นเชื่อว่าระบอบการปกครองฮุนเซนกำลังอยู่ในจุดสิ้นสุด
"การปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมที่นําโดยโจรมาเฟียจีนตามชายแดนเขมร-ไทย คือการล้มล้างการปกครองฮุนเซน ระบอบการทุจริตนี้รอดมาได้จนถึงตอนนี้ เพราะได้รับทุนมากมายจากพวกอาชญากร" เขาระบุ สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงศูนย์สแกมเมอร์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) สม รังสี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลี้ภัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์กับ นายแมท ฮันต์ สื่อมวลชนอิสระ ถึงประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และบทบาทความเผด็จการของฮุนเซน ชี้ว่าฮุนเซน ไม่จริงใจหยุดยิง สร้างปัญหาชายแดนกับไทย เพื่อปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติ และเบี่ยงเบนปัญหาภายในที่แก้ไม่ได้มาที่ชายแดน พร้อมระบุถ้าเลือกตั้งกัมพูชาสุจริตจริง ฮุนเซนแพ้แน่นอน เนื่องจากลูกชายเป็นเพียงหุ่นเชิด ไม่มีความสามารถใดๆ
ขณะเดียวกันเขาเชื่อว่าระบอบฮุนเซนจะอยู่ได้อีกไม่นาน ถ้ามีการปราบมาเฟียทุนเทาแหล่งเงินของฮุนเซน
(ที่มา:เฟซบุ๊กSam Rainsy/mgronline)