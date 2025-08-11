แทงใจดำฮุนเซน! “สม รังสี” เรียกร้องเปิดตัวเลขกำลังพลตายในสนามรบ โพสต์การ์ตูนล้อผีทหารทวงคืนชีวิต

“สม รังสี” ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาพูดให้ชัดยึดพื้นที่ไหนได้บ้างหลังหยุดยิงกับไทย พร้อมเปิดเผยจำนวนกำลังพลแนวหน้าและพลเรือนกัมพูชาที่เสียชีวิต ขยี้ซ้ำ โพสต์ภาพการ์ตูนล้อจี้ชดใช้ชีวิตคืนให้ทหาร
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (THE CAMBODIA NATIONAL RESISTANCE COUNCIL) ที่นำโดยนายสม รังสี แกนนำนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ หลังการสู้รบ 5 วัน และการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย โดยระบุว่า สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ขอให้รัฐบาลให้ข้อมูลที่ถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้:
1. กองทัพกัมพูชาควบคุมพื้นที่ใดบ้างตั้งแต่เวลา 24:00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นเวลาของการ “หยุดยิง” ความจริงในกรณีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อป้องกันประเทศกัมพูชา ข้อตกลงหยุดยิงระบุว่ากัมพูชาและไทยยังคงรักษากำลังทหารไว้นับตั้งแต่การหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 24:00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม
2. จำนวนผู้สู้รบแนวหน้าและพลเรือนชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
3. จำนวนครอบครัวชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นจากการสู้รบระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา
4. จำนวนแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยมายังกัมพูชา รัฐบาลต้องนำเสนอนโยบายที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การจ้างงาน และการบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่แรงงานเหล่านี้
ปารีส, ฝรั่งเศส
10 สิงหาคม 2568
สภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้าน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา นายสม รังสี ยังได้ไปพบปะปละปราศรัยกับชาวกัมพูชาที่เมือง Chambéry ประเทศฝรั่งเศส โดยได้กล่าวถึงการสู้รบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาตอนหนึ่งว่า ทหารกัมพูชาทหารยิงไม่ถูกเป้าหมาย เพราะใช้อาวุธไร้ประสิทธิภาพ ยิงไปโดนพลเรือนไทย ขณะที่ทหารไทยใช้เครื่องบิน F-16 ยิงใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โกรธจัด โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เมื่อเช้าวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ถามว่านายสม รังสี เป็นคนหรือสัตว์ ที่ไปยกย่องผู้รุกรานแต่ดูหมิ่นกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อเวลา 19.45 น.วันนี้ (11 ส.ค.) ในเฟซบุ๊ก Sam Raisy ของนายสม รังสี มีการโพสต์การ์ตูนล้อ เป็นภาพผีทหารกัมพูชารายล้อมอยู่รอบๆ เตียงนอนของนายฮุนเซน พร้อมข้อความภาษาเขมรว่า “ฮุนเซนชดใช้ชีวิตคืนให้ทหาร” และภาษาอังกฤษ Give me back my life