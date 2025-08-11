“ฮุนเซน” เลือดขึ้นหน้า จวก “สม รังสี” คนหรือสัตว์ หลังชมทหารไทยยิงแม่น แต่เขมรยิงมั่วโดนพื้นที่พลเรือน

"สม รังสี" ปราศรัยกับคนเขมรที่ฝรั่งเศส บอกทหารกัมพูชายิงมั่ว โดนพื้นที่พลเรือนของไทย ขณะที่ทหารไทยยิงแม่นยำกว่า ทำ "ฮุนเซน" ฉุนจัด โพสต์เฟซบุ๊กจวกเป็นคนหรือสัตว์ ยกย่องผู้รุกรานแต่ดูหมิ่นกัมพูชา ด้านชาวเน็ตเขมรออกมาเออออห่อหมกตามผู้นำ บางคนถึงขั้นให้ถอนสัญชาติ
วันนี้(11 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.28 น. ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการแชร์คลิปการกล่าวปราศรัยของนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ พร้อมระบุข้อความว่า
“พี่น้องร่วมชาติที่รัก!
“เมื่อประชาชนและกองทัพของเรากำลังทุกข์ทรมานจากการรุกรานของไทย ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน วัด บ้านเรือนประชาชน และแม้แต่วัดโบราณ รวมถึงปราสาทพระวิหาร ถูกกองทัพไทยยิงทำลาย ทำให้ครอบครัวหลายพันครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและกลายเป็นผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งชาติ
“ทำไมชายชาวกัมพูชาคนนี้จึงยกย่องกองทัพไทยที่รุกรานและดูหมิ่นกองทัพกัมพูชา?
“เขาเป็นมนุษย์หรือสัตว์? เขาเป็นผู้รักชาติหรือผู้ทรยศ?
“โปรดฟังและคิดด้วยตนเอง ผมยินดีใช้เพจอย่างเป็นทางการของผม ซึ่งมีผู้ติดตาม 15 ล้านคน เพื่อช่วยเผยแพร่ความจริงตามที่แนบมา” นายฮุนเซนระบุ
ทั้งนี้ ในคลิปดังกล่าว นายสม รังสี ได้ปราศรัยกับชาวกัมพูชาที่เมือง Chambéry ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสู้รบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชา ซึ่งนายฮุนเซนได้ตัดมาแชร์ในเฟซบุ๊ก 51 วินาที
ขณะที่ สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า นายฮุนเซนไม่พอใจที่นายสม รังสี กล่าวโจมตีกองทัพกัมพูชาและยกย่องทหารไทยช่วงการปะทะตามแนวชายแดน 5 วัน (24-28 กรกฎาคม) โดยนายสม รังสี ได้เยาะเย้ยและวิพากษ์วิจารณ์กองทัพกัมพูชา ว่าพวกเขายิงไม่แม่นยำ และกระสุนตกใส่พื้นที่พลเรือนของไทย ขณะเดียวกันก็ยกย่องกองกำลังไทยว่ายิงตรงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
ซึ่งไม่เพียงแต่นายฮุนเซนเท่านั้นที่ออกมาตอบโต้ ชาวกัมพูชาจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียต่างแสดงความไม่พอใจต่อคำพูดของนายสม รังสี โดยประณามว่าคำพูดดังกล่าวไม่รักชาติ ดูหมิ่นชาวกัมพูชา สร้างความเสียหายแก่ชาติ และเข้าข้างฝ่ายศัตรู หลายคนถึงกับกล่าวว่าสม รังสีไม่สมควรถือสัญชาติกัมพูชาอีกต่อไป