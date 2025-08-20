กองทัพพม่ายึดเมืองสำคัญได้เพิ่มอีกหนึ่งหลังปะทะกลุ่มติดอาวุธนาน 16 วัน ขยายพื้นที่เลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าเผยว่ากองกำลังทหารของพวกเขาเข้ายึดเมืองสมรภูมิทางตะวันออกของประเทศได้ โดยเป็นการยึดคืนพื้นที่ที่กำลังแย่งชิงกับกลุ่มติดอาวุธ ในขณะที่รัฐบาลทหารกำลังเตรียมจัดการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. ที่ยังคงเป็นข้อถกเถียง
เมืองเดโมโซ ที่อยู่ห่างจากกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของพม่าไปทางตะวันออกราว 105 กิโลเมตร เผชิญกับการสู้รบอย่างดุเดือดนับตั้งแต่ปี 2564 เมื่อกองทัพโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยและจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือ
รัฐบาลทหารที่กำลังติดพันอยู่กับการสู้รบได้วางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ตนควบคุมอยู่ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. และกำลังพยายามโจมตีตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อขยายพื้นที่ยึดครอง
การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สังเกตการณ์นานาชาติว่าเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์การปกครองของกองทัพ ที่ทำให้อองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยต้องถูกจำคุกนับตั้งแต่กองทัพขับไล่เธอออกจากตำแหน่ง
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ ออฟ เมียนมา ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล รายงานว่ากองทัพได้ยึดเมืองเดโมโซ ที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองและชนบทโดยรอบ หลังจากสู้รบนาน 16 วัน สิ้นสุดลงเมื่อวันอังคาร
รายงานยังระบุว่าพบศพผู้เสียชีวิต 6 ราย หลังจากกองกำลังผสมของกลุ่มติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและนักสู้จากกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ท้องถิ่นถูกขับออกจากพื้นที่
“สมาชิกของกองกำลังความมั่นคงบางส่วนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต” หนังสือพิมพ์ระบุ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นทหารของรัฐบาลยืนถือปืนไรเฟิลอยู่หน้าป้ายที่มีข้อความว่า ‘ยินดีต้อนรับสู่เมืองเดโมโซ’
ประชาชนมากกว่า 130,000 คน กำลังพลัดถิ่นอยู่ในรัฐกะยา ที่เมืองเดโมโซตั้งอยู่บนทางแยกของทางหลวง 2 สาย ที่แยกออกจากเส้นทางหลักที่เชื่อมกรุงเนปีดอและนครย่างกุ้ง
การเลือกตั้งที่จัดการโดยรัฐบาลทหารจะจัดขึ้นเป็นระยะๆ และคาดว่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์
ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งระบุว่ามีแนวโน้มที่จะได้เห็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลทหารพยายามขยายพื้นที่เลือกตั้ง ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังต่อสู้เพื่อขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่
การสำรวจสำมะโนประชากรที่รัฐบาลทหารดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งล้มเหลวที่จะติดต่อประชาชนเกือบ 19 ล้านคน จากทั้งหมด 51 ล้านคนของประเทศ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งอาจมีข้อจำกัดอยู่มาก
สมาชิกรัฐสภาที่ถูกโค่นล้มจากการรัฐประหารได้เรียกร้องการคว่ำบาตร ขณะที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามของซูจีถูกยุบพรรค
“กลุ่มทหารก่อการร้ายกำลังพยายามจัดการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและฉ้อโกงเพื่อรักษาอำนาจของตนเองไว้” รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ที่เป็นรัฐบาลพลัดถิ่นที่ตั้งขึ้นโดยอดีตสมาชิกรัฐสภา ระบุในคำแถลง
“กลุ่มปฏิวัติทั้งหมดควรยืนหยัดร่วมกับประชาชนในการต่อต้านและเอาชนะกับดักนี้” คำแถลงของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ระบุ.