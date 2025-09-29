“สม รังสี” เผยข้อความจากแนวหน้า อ้างนายใหญ่สั่งห้ามยิง ขณะทหารตายในป่า พ้อสถานะการณ์เลวร้ายลง

“สม รังสี” เผยข้อความจากแนวหน้ากัมพูชา อ้างนายใหญ่สั่งห้ามยิง ขณะทหารไทยบุกมาฆ่า ทหารไม่ได้กลับบ้านแต่ตายในป่า สถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยๆ
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก Sam Rainsy ของนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา ที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศส ได้โพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นข้อความจากทหารแนวหน้าของกัมพูชา ระบุว่า “พี่น้องชาวต่างประเทศช่วยเหลือเรามาก ตอนนี้พวกเรากำลังทุกข์ใจอย่างหนัก หัวหน้าใหญ่สั่งห้ามยิง พวกสยามมายิงพวกเราในสนามเพลาะ พวกเราไม่ได้กลับบ้าน แต่ตายอยู่ที่นี่ อีกไม่นานสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ”