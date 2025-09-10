ได้ทีขยี้!'สม รังสี'หวังสหรัฐฯกำจัด'ตระกูลฮุน' หลังมะกันคว่ำบาตรเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา

สม รังสี อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาเมื่อวันอังคาร(9ก.ย.) แสดงความยินดีกับข่าวสหรัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชา และหวังว่าอเมริกาจะกำจัดอาชญากร "ตระกูลฮุน" ที่เขากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมดังกล่าว
"นี่เป็นข่าวร้ายอีกหนึ่งข่าวสําหรับฮุนเซน แต่เป็นข่าวดีสําหรับชาวเขมรทุกคน เพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอเมริกาจะกําจัดพวกมาเฟียและอาชญากรฮุนที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมข้ามพรมแดน" สม รังสี ระบุ
ในโพสต์ของอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ได้อ้างข้อความจาก มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ระบุว่า ศูนย์กลางการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขโมยเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้ว และสหรัฐฯตอบโต้ด้วยการอนุมัติคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามพรมแดนเหล่านี้ในพม่าและกัมพูชา อเมริกาจะโค่นอาชญากรเหล่านี้ที่ทําลายชาวอเมริกันอย่างโหดร้าย
รูบิโอ ระบุว่า "ศูนย์ไซเบอร์สแกมในตะวันออกเฉียงใต้ ขโมยเงินไปจากชาวอเมริกามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ในการตอบโต้ ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯได้คว่ำบาตรตัวบุคคลและองค์กรต่างๆที่เชื่อมโยงกับศูนย์ไซเบอร์สแกมทั้งหลายในพม่าและปฏิบัติการแรงงานบังคับในกัมพูชา การดำเนินการของเราจะก่อความปั่นป่วนแก่ปฏิบัติการโหดร้ายของพวกเขา ที่ทำให้ชาวอเมริกาตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์"
กระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงว่า ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรกับผู้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ในพม่าและกัมพูชา อุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ ระบุว่าขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกัน เมื่อปีที่แล้ว
การหลอกลวงเหล่านี้ยังรวมถึงการฟอกเงิน การพนันผิดกฎหมาย และการชักชวนเหยื่อให้ลงทุนฉ้อโกง และผู้ดำเนินการที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มักเป็นคนที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ปฏิบัติการหลอกหลวงออนไลน์
เป้าหมายที่ถูกคว่ำบาตรประกอบด้วย องค์กรและบุคคล 9 รายในฉ่วยก๊กโก เมืองในรัฐกะเหรี่ยง ติดชายแดนไทย
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นเงินทุนของเครือข่ายอาชญากรรม ที่แพร่หลายในภูมิภาคที่ถูกควบคุมโดยทั้งกองกำลังติดอาวุธและรัฐบาลทหารของพม่า
ในฉ่วยก๊กโก ผู้ประกอบการเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ได้ล่อลวงผู้คนจากทั่วโลกด้วยข้อเสนอหลอกลวง จากนั้นกักขัง กระทำทารุณ และบังคับขู่เข็ญ ให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ให้กับเครือข่ายอาชญากรรม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ
อาชญากรมักใช้หนี้สินผูกมัด ความรุนแรง และการข่มขู่ที่จะบังคับค้าประเวณี เป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีในการบีบบังคับ
ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯยังได้คว่ำบาตรองค์กร 10 แห่งในกัมพูชา ดินแดนที่ศูนย์สแกมเมอร์ทั้งหลายบริหารงานโดยเครือข่ายอาชญากรรมชาวจีน ที่มุ่งเน้นในเรื่องการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าที่ตั้งเหล่านี้บางแห่งในกัมพูชามีลักษณะคล้ายเรือนจำ พร้อมกล่าวหากกัมพูชาเพิกเฉยไม่ยอมจัดการกับอุตสาหกรรมดังกล่าว ข้อกล่าวหาที่ทางกัมพูชาปฏิเสธ
(ที่มา:เฟซบุ๊กSam Rainsy/รอยเตอร์)