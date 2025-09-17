เลิกโกหกปชช.!'สม รังสี'หยิบข่าวสื่อนอกซัดรบ.เขมร ปกปิดความจริงทหารตายเป็นเบือสู้รบกับไทย

สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาในวันพุธ(17ก.ย.) หยิบยกบทความของสื่อมวชนญี่ปุ่น ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนทหารเขมรที่เสียชีวิตระหว่างการปะทะกับไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยกับจริงกับประชาชน
ในข้อความที่โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ นายสม รังสี ได้แนบภาพถ่ายหน้าจอพาดหัวข่าวของเว็บไซต์นิกเกเอ เอเชีย สื่อมวลชนญี่ปุ่น ที่ระบุว่า "ครอบตัวทหารกัมพูชาเศร้า ในขณะที่ยอดเสียชีวิตในความขัดแย้งกับไทยพุ่งเกิน 50 คน" ตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงของรัฐบาลกัมพูชา
สม รังสี อ้างรายงานของสื่อมวชนแห่งนี้ โดยระบะว่าทาง "สํานักข่าว Nikkei ได้เริ่มวิเคราะห์ข่าวและเก็บข้อมูลจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย จนถึงขณะนี้นิกเกอิพบว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตประมาณ 50 นาย รวมกว่าสองเท่าที่กระทรวงกลาโหมประกาศ และยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบ"
"กรุณาเก็บเรื่องการเมืองไว้ข้างหลัง เราเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยความจริงแก่ประชาชนชาวเขมร ตอนนี้ไม่ใช่เวลาหลบซ่อน รัฐบาลกัมพูชาต้องเปิดเผยว่า ทหารและพลเรือนเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้กี่คน และสถานที่ใดที่สูญเสียไปให้กับเสียม" สม รังสี ระบุ อ้างถึงไทย คำที่ชาวกัมพูชามักใช้เรียกคนไทยในความหมายเชิงลบ
อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาเขียนต่อว่านิกเกอิเอเชีย "เริ่มตรวจสอบรายงานและรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสูญหาย ผลการค้นพบของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชาประมาณ 50 นายถูกฆ่าตายแล้วกว่า 2 เท่าที่กระทรวงกลาโหมรายงานอย่างเป็นทางการ"
"วางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน เราเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาโปร่งใสกับประชาชน นี่ไม่ใช่เวลาสําหรับการปกปิด ประชาชนสมควรได้รับรู้จํานวนที่แท้จริงของทหารและพลเรือนที่สูญเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ รวมถึงดินแดนที่ตกอยู่ในมือ ประเทศไทย" สม รังสีระบุ
ทั้งนี้ประเด็นจำนวนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในการสู้รบกับไทย เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกสื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่สามารถพบเห็นได้ในสื่อกระแสหลักของกัมพูชา โดยตัวเลขอย่างเป็นทางการของกัมพูชานั้น อ้างว่ามีทหารเสียชีวิตเพียงแค่ 5 นายเท่านั้น ขณะที่ฝ่ายไทย เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ 18 รายและบาดเจ็บ 39 คน
อย่างไรก็ตามในคำแถลงหนึ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหลายทั่วโลก มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพาดพิงการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเขาบอกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,000 ราย
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ สอดคล้องกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทย ที่ระบุว่ากัมพูชาได้จัดวางกำลังกว่า 30,000 นาย ก่อนปะทะกับทหารไทย และคาดหมายว่าเสียชีวิตไปราวๆ 3,000 นาย
(ที่มา:เฟซบุ๊ก/Sam Rainsy)