อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองฯ เตือน! คนข้างบ้านไว้ใจไม่ได้ หลังผู้นำกัมพูชา จ้องยกระดับข้อพิพาทดินแดนสู่สากล

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ออกโรงเตือนถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาที่กำลังกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังผู้นำฝ่ายการเมืองกัมพูชา ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลนำโดย ฮุน เซน และฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอย่าง สม รังสี ต่างออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวเกี่ยวกับข้อพิพาทดินแดน พร้อมส่งสัญญาณเตรียมยกระดับประเด็นขึ้นสู่ศาลโลกและเวทีระหว่างประเทศ โดยระบุชัดเจนว่า "คนข้างบ้านไว้ใจไม่ได้" และไทยต้องปกป้องอธิปไตย "ไม่มีคำว่าเสียแล้วเสียไปหาใหม่ดีกว่า"
วันนี้ (22 พ.ย) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก “Nantiwat Samart” ออกมาโพสต์ข้อความถึง สถานการณ์ความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชากลับมาร้อนแรง หลังผู้นำฝ่ายการเมืองกัมพูชาหลายฝ่ายออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับข้อพิพาทดินแดน โดยมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ส่งสัญญาณยกระดับประเด็นขึ้นสู่ระดับนานาชาติ โดย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ระบุข้อความว่า
“คนข้างบ้านไว้ใจไม่ได้
คนข้างบ้านรู้เต็มอกว่าสู้เราไม่ได้ ชอบแหย่รังแตนตอดนิดตอดหน่อย อยากได้สมบัติของเราจ้องตาเป็นมัน
ฮุนตัวพ่อบอกชัดเจนอยากได้แผ่นดิน ไทย จะนำปัญหาขึ้นศาลโลกให้เราไปแก้ต่าง ทุกโจทก์ที่ตั้งขึ้นรุกด้วยการสื่อสารกับโลก สร้างพล็อตเหตุการณ์พร้อมแถลงข่าว ตอกย้ำว่าเป็นเหยื่อชาติเล็กถูกรังแก ไม่สนใจว่าละครเนียนหรือไม่ พูดเรื่อยๆจากไม่จริงกลายเป็นเชื่อด้วยหลักคิดโฆษณาชวนเชื่อ
สมรังสีฝ่ายค้านที่ลี้ภัยในฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์ว่าฮุนเซนสร้างปัญหาชายแดน
เพื่อกลบเกลื่อนปัญหาในประเทศ แม้จะต่อต้านและโจมตีตระกูลฮุน แต่สมรังสีไม่ใช่ว่าจะดีกับไทย จะฟ้องไทยต่อศาลโลกเหมือนกันในนามรัฐบาลอิสระเพื่อทวงคืนแผ่นดิน อ้างกัมพูชาเสียดินแดนจากการรุกราน
ดินแดนเป็นเรื่องที่อ่อนไหว แต่ทุกชาติต้องปกป้องและรักษาไว้ไม่มีดินแดนความเป็นชาติหมดสิ้นทุกประเทศจึงต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งปกป้องดินแดนและอธิปไตยไม่ให้เสียแผ่นดินไม่อยู่ในมือเราก็เป็นของคนอื่นของเราต้องอยู่กับเรา ต้องเอาคืน
ไม่มีคำว่าเสียแล้วเสียไปหาใหม่ดีกว่า“