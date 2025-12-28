“อ.เจษฎ์” แคนดิเดตเบอร์ 1 พรรครักชาติ ยึดคติ “ไม่โกง ไม่เทา ไม่เกาหลัง” ดันรุ่นใหม่เข้าการเมืองไร้นายทุน

เปิดตัว “อ.เจษฎ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ เบอร์ 1 ยึดคติ “ไม่โกง ไม่เทา ไม่เกาหลัง” ดันคนรุ่นใหม่ เข้าสนามการเมือง แบบไม่ต้องมีนายทุน แต่มีความตั้งใจพัฒนาชาติ
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 09.10 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตพรรครักชาติ เปิดเผยว่า ตนลงแคนดิเดตพรรครักชาติ แต่ไม่ได้สังกัดเป็นสมาชิกพรรค เป็นแคนดิเดตคนนอก อันดับ 1
เมื่อถามว่า พรรครักชาติจะขายนโยบายอะไร นายเจษฎ์ กล่าวว่า รักชาติไม่ได้แค่คำพูด ต้องแสดงด้วยกันกระทำ ไม่เอาเรื่องโกง เรื่องเทาไม่เกาหลัง ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาการเมืองโฉด ข้าราชการชั่ว ทุนสามานย์ เราก็ต้องมาจัดการ ใครคิดจะทำร้าย ทำลายชาติบ้านเมือง หรือคิดจะเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของบ้านเมือง เราไม่ปล่อยไว้ เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด
เมื่อถามถึงเหตุผลที่โดดลงมาเล่นการเมือง นายเจษฎ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าน้องๆ มีความตั้งใจจริง เธอคิดว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับเคลื่อนการเมือง โดยไม่ต้องมีนายทุนมาจ่ายเงินให้ ไม่ต้องหาคนมาสมัครหรือมีหัวคะแนน และจะทำอย่างไรที่จะนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองจริงๆ พอได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน ขณะที่น้องๆ มีความตั้งใจจริง ผลการเลือกตั้งจะได้มากได้น้อยอย่างไร แต่ได้ก่อเกิดคนที่มีความคิดแบบนี้ ทำให้คนในประเทศเห็นว่าถ้าสู้และทำได้จริง จึงคิดว่าต้องมาช่วยกัน ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญก็เปิดช่อง ไม่ต้องสังกัดพรรคได้ พรรคสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีได้ และเราก็มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะทำได้จริงหรือไม่ การที่นำคนนอกมาพรรคจะสนับสนุนจริงหรือไม่นั้น พรรคจะดูแลและเชื่อใจ และเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต แต่หลายคนก็มองว่าไม่มีทาง พรรคการเมืองจะไปเอาคนอื่นโดยที่ไม่มีสายสัมพันธ์จริง แต่วันนี้พรรครักชาติแสดงให้เห็นแล้ว ว่า ไม่ใช่เรื่องสายสัมพันธ์ แต่มองที่ความเหมาะสม ซึ่งหลายคนเป็นหัวหน้าพรรค ลงสมัครบัญชีรายชื่อ และลงสมัคร สส.แบบแบ่งเขต