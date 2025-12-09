นายกฯหวังแก้รธน.พ่วงประชามติเสร็จม.ค.ก่อนยุบสภา เว้นถูกการเมืองเล่น โยนปชน.หาคำตอบพรรคจ้องล้ม

“อนุทิน” หวังแก้รัฐธรรมนูญพ่วงคำถามประชามติเสร็จช่วงมกราคม ก่อนยุบสภาตามไทม์ไลน์ เว้นแต่ถูกเล่นเกมการเมืองใส่ ลั่น “ไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสเช่นนั้น” โยน “พรรคประชาชน” ต้องไปหาคำตอบพรรคจ้องล้ม
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยผลการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ว่าวันนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับท่าทีของพรรคร่วม ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสอง ซึ่งท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเอ็มโอเอ
เมื่อถามว่า มีสส.ถามในที่ประชุมหรือไม่ ว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาช่วงเวลาไหน นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้บอกให้เตรียมพร้อม แต่จริงๆวันนี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องการยุบสภากันแล้ว เพราะใกล้เดือนมกราคมก็ไปทุกที ถ้าถามช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมก็อาจจะมีผลอะไรบ้าง ซึ่งตนคิดว่าเตรียมพร้อมเรื่องการเลือกตั้งไว้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีเคยพูดว่าวันที่ 12 ธันวาคม ให้คาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ แสดงว่าตอนนี้ไม่ต้องคาดแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตนก็มีหลักของตน มีหลักเกณฑ์ในการยุบสภา เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี และเป็นการตัดสินใจของตนแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อถามว่า ปัจจัยที่จะยุบสภาคือการที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็มีหลายๆอย่างประกอบกัน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ยุบสภาด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องปกป้องอธิปไตยของชาติรัฐบาลให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในกองทัพไทย ตนไม่เอาเรื่องความขัดแย้งของประเทศมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง และเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อถามว่า สามารถบอกไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็อยากเห็นรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไข ถ้าทุกพรรคเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่ทำโดยสมาชิกรัฐสภาที่มาจากประชาชน ถ้าอยากเห็นรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์ และเกิดขึ้นจากปวงชนชาวไทยฉบับสมบูรณ์ ก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย
“ถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าเล่นเกมการเมือง และชิงไหวชิงพริบทางการเมืองสำคัญกว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือเรื่องของส่วนรวม ผมคงไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสเช่นนั้น“ นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อถามว่า การโหวตรัฐธรรมนูญวาระสาม จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือต้นเดือนมกราคม 2569 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนทำตามกติกา ถ้าสัปดาห์นี้โหวตวาระสองเสร็จก็พักไว้ 15 วัน จึงจะโหวตวาระสาม ทั้งนี้ ด้วยเงื่อนเวลาขณะนี้ก็จบเดือนมกราคมอยู่แล้ว แต่สำหรับตน ต้นเดือน กลางเดือน หรือปลายเดือนไม่มีความหมาย รวมถึงยังมีขั้นตอนการทำคำถามประชามติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญด้วย ตนจึงบอกว่าเป็นความร่วมมือของสส. และสว. ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว เพราะเราลงเอ็มโอเอเป็นลายลักษณ์อักษรกับพรรคประชาชน และเราก็หวังว่าพรรคประชาชนจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ มาถึงจุดนี้แล้วไม่อยากให้ปล่อย มิฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้รัฐธรรมนูญที่สามารถบอกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของพวกเขา นอกจากเอ็มโอที่ทำไว้ เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเขาไม่อยากให้อยู่ครบ และไม่อยากให้เกิดรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ต้องไปโทษกับคนที่คิดเช่นนั้น และพรรคประชาชนก็ต้องไปหาคำตอบจากฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า แม้จะมีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็จะไม่อยู่เลยไทม์ไลน์ 31 มกราคม 2569 ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แน่นอน กองทัพมีแสนยานุภาพ และมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าจะยุบสภาวันที่ 16 มกราคม 2569 นายกรัฐมนตรี หัวเราะ ก่อนตอบว่า “วันครูไม่ใช่เหรอ”