"สมชาย" มั่นใจ “ยศชนัน” เป็นนายกฯ ได้ ขออย่าด้อยค่าหน้าใหม่ทางการเมือง "อิ๊งค์" แซวตัวเองอดเป็นแคนดิเดต

”อดีตนายกฯ สมชาย“ มั่นใจ “ยศชนัน”ทำงานให้ประเทศได้ ยันไม่ครอบงำปล่อยลุยอิสระ อย่าด้อยค่าหน้าใหม่ทางการเมืองขอโอกาสพิสูจน์ความสามารถ ลั่นอยากให้เพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล โยนประชาชนตัดสินใจ ขณะที่ “แพทองธาร” แซวตัวเองอดเป็นแคนดิเดตฯ
วันที่ 16 ธ.ค.เวลา 9.29 น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะบิดา ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอชื่อ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชาย เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย มั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับเลือกและเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล ว่าขึ้นอยู่กับประชาชนในการเลือกตั้ง ซึ่งเราก็ได้แต่สนับสนุน แต่ไม่ได้เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการ หรือ ครอบงำการทำงาน เพราะเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็ต้องเป็นความคิดอิสระส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ทำงานกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งพ่อแม่ก็จะอยู่เบื้องหลังแบบนี้ อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไป พร้อมย้ำว่า ตนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ บงการ เนื่องจากเรื่องนี้ใหญ่กว่าระดับครอบครัวและเป็นเรื่องของระดับชาติ
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นบิดาและอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านเรื่องราวหนักหนาสาหัสมาแล้ว ได้พูดคุยกับนายยศชนัน ที่จะเข้าสู่การเมืองอย่างไร นายสมชาย กล่าวว่า ไม่ได้พูดเพราะตนได้ต่อสู้มาตามวิถีทาง และเมื่อลูกจะเข้ามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ก็ต้องปล่อยให้ต่อสู้เต็มที่พร้อมกับคณะของพรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่ต้องบอก ทุกคนก็รู้ว่าการต่อสู้เป็นอย่างไร โตขนาดนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นอิสระ เป็นผู้นำจะเป็นอะไรก็ว่ากันไป เราคงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่วนวิกฤตประเทศขณะนี้มีหลายด้าน คิดว่านายยศชนัน จะผ่านไปได้หรือไม่ถ้าอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายสมชาย ระบุว่า ก็อยู่ที่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ ซึ่งแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องในพรรคก็ช่วยกันเต็มที่ จึงมั่นใจว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะจับต้องได้เหมือนกับที่ประชาชนเคยได้สัมผัส เพราะนโยบายของพรรคก้าวหน้ากว่าเดิม และเป็นรูปธรรมที่ประชาชนคาดหวังได้ ฉะนั้นน่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นที่สนับสนุนของประชาชน ทั้งนี้ ก็ต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยว่าจะสนับสนุนและเลือกหรือไม่ เพราะพรรคการเมืองมีหลายพรรค ซึ่งตนไม่ใช่ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย แต่ทุ่มเทกำลังใจให้เต็มที่และอยากให้เราได้กลับมาเป็นรัฐบาล เพื่อดูแลประชาชนต่อไป แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องเคารพการออกเสียงของประชาชน
เมื่อถามว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่เพราะนายยศชนัน ถือเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองและเกมการเมืองสู้กันดุเดือด นายสมชาย กล่าวว่า หน้าใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส ด้อยความรู้ ด้อยความสามารถ ต้องเปิดโอกาสให้แสดงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เห็นว่าแม้แต่จะเป็นคนหน้าใหม่ แต่หากได้รับการสนับสนุนก็สามารถที่จะนำพาพรรคและประเทศชาติบ้านเมืองได้ ซึ่งเจ้าตัวต้องไปพิสูจน์และแสดงให้เห็นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน
ต่อจากนั้น เวลา 09:45 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงพรรคเพื่อไทย โดยมีว่าที่ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น มารอต้อนรับ ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนของพรรคเพื่อไทย ถือว่าว้าวหรือไม่ นาวสาวแพทองธาร กล่าวติดตลกว่า “อดเป็นเลย”