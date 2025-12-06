"อนุทิน" สำรวจความเสียหายตลาดกิมหยง ให้กำลังใจ อส.บิ๊กคลีนนิ่ง ชาวบ้านร้องลงทะเบียนเยียวยาออนไลน์ช้า

นายกฯ สำรวจความเสียหายตลาดกิมหยง ให้กำลังใจ อส.บิ๊กคลีนนิ่ง ชาวบ้านร้องลงทะเบียนเยียวยาออนไลน์ช้า ก่อนช่วยอุดหนุนตระกร้าหวายเปื้อนโคลน ติดดินนั่งฟุตบาทกินข้าวกล่องไข่ต้ม-แกงส้ม ร่วมกับ อส.
วันที่ 6 ธ.ค.เวลา 11.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม ที่บริเวณตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และคณะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ โดยนายกฯได้เดินสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกิมหยงถึงปัญหาต่างๆ รวมถึงเรื่องเงินเยียวยา ซึ่งบางคนระบุว่ายังไม่ได้รับเงิน นอกจากนี้มีชาวบ้านร้องเรียนนายกฯถึงปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาทางออนไลน์ที่ล่าช้า นายกฯจึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนประชาชนถึงจุดกระจายอาหารที่อยู่ไกล ทำให้กระจายไม่ทั่วถึง
นายกฯยังได้ดูการจัดเก็บขยะและล้างถนนเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ประชาชน โดยใช้รถตักเอนกประสงค์หรือรถแมงมุม 1 คัน รถคีบ 9 คัน และรถดั๊ม 30 คัน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่เข้ามาช่วยในการขนย้ายขยะ ก่อนนายกฯเดินสอบถามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) จากจังหวัดต่างๆ พร้อมกล่าวขอบคุณที่มาช่วยปฎิบัติงาน และสอบถามเรื่องที่พักและอาหารหากไม่เพียงพอขอให้บอก
นอกจากนี้ยังนายกฯยังเดินเข้าไปดูความเสียหายภายในร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านผ้าปาเต๊ะ ที่เจ้าของร้านระบุว่าอยากให้นายกฯเห็น เพราะอย่างน้อยนายกฯจะได้รับทราบถึงความเสียหาย
นายกฯยังเดินดูภายในร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความเสียหายและเจ้าของร้านระบุว่าจะต้องนำสินค้ามาขายในราคาลด 50%
ระหว่างลงพื้นที่มีชาวหาดใหญ่ได้กล่าวกับนายกฯว่า คนหาดใหญ่ชื่นชมนายกฯที่บริหารจัดการได้เร็ว โดยนายกฯตอบว่า แต่ยังเร็วไม่พอ ยังช้าไป
ระหว่างลงพื้นที่ นายกฯได้บังเอิญเจอกับ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่มาลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านด้วย จึงได้ทักทายและสอบถามถึงการมาช่วยเหลือต่างๆ
ทั้งนี้ตลอดเส้นทางมีประชาชนออกมาทักทายนายกฯ ช่วงหนึ่งเจ้าของร้านขายผลิตภัณฑ์จักสาน ได้เรียกให้นายกฯมาดูความเสียหายในร้านพร้อมกับร้องไห้ ซึ่งนายกฯได้เข้าไปดูและช่วยอุดหนุนตระกร้าหวาย พร้อมกล่าวว่า “จะเอาไปให้รัฐมนตรีที่มาด้วย ตระกร้าหวายพร้อมโคลน”
นอกจากนี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนปัญหาการจราจร ที่มีรถจอดกีดขวางจนติดขัด โดยนายกฯมอบให้ตำรวจลงไปดูในทันที
ระหว่างลงพื้นที่ตลาดกิมหยงนายกฯ พร้อมนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นั่งริมฟุตบาทร่วมกินข้าวกับทีม อส. ที่มาช่วยงานในพื้นที่ เป็นข้าวกล่องเมนูแกงส้ม ไข่ต้ม โดยนายกฯยังได้หยิบข้าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมกล่าวว่า เอาข้าวไปกินดู ถ้ากินไม่ได้ลูกน้องก็กินไม่ได้
นายกฯยังกล่าวถึงเมนูอาหารที่รับประทานด้วยว่า พอกินได้แต่น้อยไปหน่อย ต้องเพิ่มปริมาณให้มากกว่านี้ ก่อนนายกฯขอเบิ้ลกับข้าวเมนูแกงส้มเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านนำแกงส้มกับไข่เจียวมาให้นายกฯ โดยนายกฯได้กินและแบ่งกับข้าวให้กับทีม อส.กินด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อออกจากตลาดกิมหยง นายกฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พาไปร้านกล้วยทอดแยกเกาะหมี แต่เมื่อไปถึงร้านปรากฏว่าร้านปิด นายกฯจึงได้ถ่ายรูปกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าว