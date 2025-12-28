"ชัยวุฒิ" เบอร์ 1 ปาร์ตี้ลิสต์พรรครักชาติ ส่ง 25 ลำดับ ดึง "อ.เจษฎ์" เป็นแคนดิเดตนายกฯ

พรรครักชาติ ส่งสมัครสส.บัญชีรายชื่อ 25 คน "ชัยวุฒิ" นำทีม ในส่วนของแคนดิเดตนายกฯ เซอร์ไพรส์ดึงคนดัง "อ.เจษฎ์" เป็นเบอร์ 1
วันนี้ (28ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ได้นำลูกพรรคสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ จำนวนทั้งหมด 25 ลำดับ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
2. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
3. นายชนินทร์ ปิ่นทอง
4. นายชัยพร จิรวินิจนันท์
5. นายณัฏฐกรณ์ ทวีรักษา
6. นายทัศนัย ทองมี
7. นายรวี เลาหพูนรังษี
8. นายธรรศ พจนประพันธ์
9. นายรัฐภูมิ วัลลิกุล
10. นางสาวจุฑาวรรณ คะชา
11. นายณภัทร ชุ่มจิตตรี
12. นางสาวนวลกนก คชนันทน์
13. นายชาตรี ทิพย์เจือจุน
14. นายธีรัช ศิลามหากุล
15. นายวาซิม คาน
16. นายธันวา สถาพรรุ่งกิจ
17. นายปัญจพงศ์ ธนบดีธีรสิทธิ์
18. นางสาววริสรา พังงา
19. นางสาวประภากมล หินแก้ว
20. นายเทวภัทร พรมเอี่ยม
21. นางภัคพร เดชพัฒนกุล
22. นางสาวณัฏฐิกา บุญวิภาส
23. นายเอกรัฐ อนุศาสน์สิริพร
24. นายโมเซนคาน เมฆดารา
25. นางสาวรัสรินทร์ กันต์นิธิวงศ์
ในส่วนของรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ทางพรรครักชาติ ได้มีการยืนไป 2 คน ได้แก่ 1.รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์