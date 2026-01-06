"ชัยวุฒิ-ดร.เจษฎ์" ลงพื้นที่บางรัก ย้ำหมุกยุคขายฝัน ชี้กระแสตีกลับพรรคด้อยค่าทหาร คนคิดถึงลุงตู่บ้านเมืองสงบ

"ชัยวุฒิ-ดร.เจษฎ์" ลงพื้นที่บางรัก เผย หมดยุคขายฝัน สร้างความเกลียดชัง พร้อมระบุ กระแสตีกลับพรรคด้อยค่าทหาร คนคิดถึง "ลุงตู่" เหตุเป็นยุคบ้านเมืองสงบ
วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ นำทีมผู้บริหารและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง, นายชัยพร จิรวินิจนันท์ และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายอดัม ชินรัตนพิสิทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 เบอร์ 15 บริเวณตลาดบางรัก และ นายชุติ ปลื้มรุ่งเรื่อง ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 2 เบอร์ 10 บริเวณตลาดกิตติ เซนต์หลุยส์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนให้การตอบรับดีและชื่นชม รศ.ดร.เจษฏ์ ว่าตัวจริงดูดีกว่าในโทรทัศน์
นายชัยวุฒิ กล่าวถึงบรรยากาศการลงพื้นที่ว่า พบกระแสความเห็นต่างจากคนรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งคำถามและเกิด "กระแสตีกลับ" ต่อพรรคการเมืองบางพรรคที่มีพฤติกรรมโจมตีและด้อยค่าทหาร ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่มีความศรัทธาในสถาบันทหาร โดยประชาชนจำนวนมากสะท้อนว่าคิดถึงบรรยากาศบ้านเมืองที่สงบเรียบร้อยในยุคของ "รัฐบาลลุงตู่" ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีรัฐบาลมา 3 ปี เปลี่ยนนายกฯ ถึง 3 คน แต่ปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดนกลับไม่ได้รับการแก้ไข
"เราควรจะเน้นแก้ปัญหาของประเทศ ไม่ใช่มาโจมตีทางการเมืองเพื่อสร้างความขัดแย้ง พรรคการเมืองบางพรรคไม่พูดถึงปัญหาจริงอย่างเรื่องการขายชาติ หรือความสัมพันธ์กัมพูชาที่เรียกคุณเซว่าอังเคิลจนเกิดปัญหาชายแดน แต่กลับไปมุ่งเน้นสร้างความเกลียดชังทหาร ซึ่งพรรครักชาติขอยืนยันจุดยืนลดความขัดแย้งในสังคมไทย" นายชัยวุฒิ กล่าว
ด้าน รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าวเสริมว่า การหาเสียงด้วยวาทกรรมสวยหรูหรือนโยบายขายฝันแบบแจกเงินไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้อีกต่อไป เพราะประชาชนตื่นรู้และเริ่มทวงถามถึงสิ่งที่เคยหาเสียงไว้แต่ทำไม่ได้จริง วันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนในการสร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
"ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญ อย่าสอนเด็กและเยาวชนให้ทำลายบ้านเมือง หรือใช้วิธีการสีเทาสีดำมาทำลายคู่แข่งทางการเมือง เพราะสุดท้ายแล้วผลเสียจะตกอยู่กับประเทศชาติในอนาคต" รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าวทิ้งท้าย