ดร.เจษฏ์ เปิดใจซบพรรครักชาติ เมินพรรคใหญ่ เปรียบ “น้ำฉีดแรง” ล้างคราบสกปรกได้ดีกว่า

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ เปิดเผยถึงเหตุผลในการตัดสินใจร่วมงานการเมืองกับพรรครักชาติ ท่ามกลางคำถามจากสังคมว่าเหตุใดจึงไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ เพื่อให้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ง่ายกว่า
รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าวว่า มีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปอยู่พรรคใหญ่ หากได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคใหญ่จะสามารถแก้ปัญหาและนำคนใหม่ๆ เข้ามาได้จริงหรือไม่ ตนจึงอยากให้ย้อนถามว่า พรรคใหญ่ 3 ลำดับแรกจะเสนอชื่อคนอย่างตนหรือไม่ และถ้าเสนอจะเสนอเพราะเหตุผลใด
"พรรครักชาติ ผู้ก่อตั้งมาคุยกับผม ผมพบกับสมาชิก ผมพบว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจกันจริง ประสงค์ที่จะทำการเมืองแบบใหม่ ถามว่าเปลืองตัวหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับว่าเอาตัวไปทำอะไร แน่นอนครับ วันนี้คนชวนผมไปเป็นโจร ไม่ต้องถามเลยว่าเปลืองตัวหรือเปล่า แต่ถ้าวันนี้คนชวนผมว่า เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด พวกเขาอยากที่จะแสดงให้เห็น แล้วเขาชวนผมไปเป็นโจรเหรอ แล้วจำเป็นต้องใหญ่โตโอฬารเหรอครับ" รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฏ์ ยังได้เปรียบเทียบการทำงานการเมืองระหว่างพรรคใหญ่กับพรรคเล็กว่า ความใหญ่อาจมาพร้อมกับความไร้ประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการล้างรถ
"บางทีเนี่ยนะ ใหญ่แต่ไร้ประสิทธิภาพ สู้เล็กแต่มีกำลังดีกว่า เวลาคุณจะไปล้างรถให้มันสะอาด ถ้าคุณเอาน้ำปริมาณมากแต่เบาๆ รถอาจจะไม่สะอาดเลยนะ แต่ถ้าคุณเอาน้ำปริมาณน้อย กำลังสูง ฉีดไปนิดเดียว รถมันสะอาดได้เลยนะ"
รศ.ดร.เจษฏ์ ทิ้งท้ายว่า หากพรรคใหญ่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ หรือมีกลุ่มมิจฉาชีพ (Scammers) แอบแฝงอยู่ คำพูดสวยหรูอาจเชื่อถือไม่ได้ ใครจะมองว่าตนเปลืองตัวหรือเสียของก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้ประชาชนติดตามการทำงานของพรรครักชาติ เพื่อพิสูจน์จุดยืนที่ว่า "ไม่โกง ไม่เทา" นั้นเป็นจริงหรือไม่