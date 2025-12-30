xs
xsm
sm
md
lg

ดร.เจษฏ์ เปิดใจซบพรรครักชาติ เมินพรรคใหญ่ เปรียบ “น้ำฉีดแรง” ล้างคราบสกปรกได้ดีกว่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ เปิดเผยถึงเหตุผลในการตัดสินใจร่วมงานการเมืองกับพรรครักชาติ ท่ามกลางคำถามจากสังคมว่าเหตุใดจึงไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ เพื่อให้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ง่ายกว่า

รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าวว่า มีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปอยู่พรรคใหญ่ หากได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคใหญ่จะสามารถแก้ปัญหาและนำคนใหม่ๆ เข้ามาได้จริงหรือไม่ ตนจึงอยากให้ย้อนถามว่า พรรคใหญ่ 3 ลำดับแรกจะเสนอชื่อคนอย่างตนหรือไม่ และถ้าเสนอจะเสนอเพราะเหตุผลใด

"พรรครักชาติ ผู้ก่อตั้งมาคุยกับผม ผมพบกับสมาชิก ผมพบว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจกันจริง ประสงค์ที่จะทำการเมืองแบบใหม่ ถามว่าเปลืองตัวหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับว่าเอาตัวไปทำอะไร แน่นอนครับ วันนี้คนชวนผมไปเป็นโจร ไม่ต้องถามเลยว่าเปลืองตัวหรือเปล่า แต่ถ้าวันนี้คนชวนผมว่า เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด พวกเขาอยากที่จะแสดงให้เห็น แล้วเขาชวนผมไปเป็นโจรเหรอ แล้วจำเป็นต้องใหญ่โตโอฬารเหรอครับ" รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าว


นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฏ์ ยังได้เปรียบเทียบการทำงานการเมืองระหว่างพรรคใหญ่กับพรรคเล็กว่า ความใหญ่อาจมาพร้อมกับความไร้ประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการล้างรถ

"บางทีเนี่ยนะ ใหญ่แต่ไร้ประสิทธิภาพ สู้เล็กแต่มีกำลังดีกว่า เวลาคุณจะไปล้างรถให้มันสะอาด ถ้าคุณเอาน้ำปริมาณมากแต่เบาๆ รถอาจจะไม่สะอาดเลยนะ แต่ถ้าคุณเอาน้ำปริมาณน้อย กำลังสูง ฉีดไปนิดเดียว รถมันสะอาดได้เลยนะ"

รศ.ดร.เจษฏ์ ทิ้งท้ายว่า หากพรรคใหญ่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ หรือมีกลุ่มมิจฉาชีพ (Scammers) แอบแฝงอยู่ คำพูดสวยหรูอาจเชื่อถือไม่ได้ ใครจะมองว่าตนเปลืองตัวหรือเสียของก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้ประชาชนติดตามการทำงานของพรรครักชาติ เพื่อพิสูจน์จุดยืนที่ว่า "ไม่โกง ไม่เทา" นั้นเป็นจริงหรือไม่

ดร.เจษฏ์ เปิดใจซบพรรครักชาติ เมินพรรคใหญ่ เปรียบ “น้ำฉีดแรง” ล้างคราบสกปรกได้ดีกว่า
ดร.เจษฏ์ เปิดใจซบพรรครักชาติ เมินพรรคใหญ่ เปรียบ “น้ำฉีดแรง” ล้างคราบสกปรกได้ดีกว่า
ดร.เจษฏ์ เปิดใจซบพรรครักชาติ เมินพรรคใหญ่ เปรียบ “น้ำฉีดแรง” ล้างคราบสกปรกได้ดีกว่า
กำลังโหลดความคิดเห็น